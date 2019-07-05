Володин посоветовал "единороссам" спуститься с политического подиума

Председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам конференции партии "Единая Россия" заявил, что "единороссам" необходимо спуститься с политического подиума на землю, научиться разговаривать с людьми.

Глава нижней палаты в комментарии "Газета.ру" сообщил, что согласен с лидером партии, председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, который сказал, что "Единая Россия" должна быть открытой партией, а "единороссы" должны общаться с людьми, решать их проблемы.

- Необходимо спуститься с политического подиума на землю, научиться разговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которые они поднимают, - считает Володин. - Это касается всех - и тех, кто избран во власть по одномандатным округам, и тех, кто прошел по партийному списку.

- Спуститесь на землю и слушайте людей! - посоветовал он.