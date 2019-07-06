Эксперты рассказали, на что чаще жалуются автомобилисты летом

Почти две трети звонков в службу помощи автомобилистам в летний период времени заканчиваются эвакуацией машины. Причиной чаще всего становятся дорожно-транспортные происшествия, но порой водители сообщают и о других проблемах. Своеобразный летний рейтинг жалоб автолюбителей составили специалисты автоассистанс-агрегатора - компании "МЭТР".

Одна из самых распространенных проблем, с которыми приходится сталкиваться водителям, - это повреждение колес. В первую очередь, конечно же, страдают шины. Но, угодив в яму с острыми краями, можно не только пробить покрышку, но и повредить колесный диск. Зачастую в таких ситуациях страдает не одно колесо, а сразу несколько, и единственной имеющейся запаской (если она вообще есть) тут не обойтись. Поэтому, вызовы для шиномонтажа стабильно занимают первые позиции в списке наиболее частых причин обращения за помощью - на них приходится около 13% от всех выездов мобильной техпомощи.

Среди типично сезонных проблем - перегрев двигателя и другие неисправности системы охлаждения, в частности, утечки антифриза из системы, отказы вентилятора, термостата и другие поломки, которые становятся причиной примерно 7% вызовов механиков. И это понятно. Летняя жара и длительные "дачные" пробки по выходным создают повышенную нагрузку на систему охлаждения двигателя. Отсюда и более частые неисправности.

В жаркие дни многие начинают жаловаться на слабую работу кондиционера. Чаще всего это связано с падением давления фреона в системе и достаточно просто лечится заправкой кондиционера. Но случаются и поломки муфты включения компрессора кондиционера. В этом случае он просто перестает работает. Так или иначе, проблемы с кондиционером служат поводом для 2% выездов мастеров мобильной техпомощи.

Подвоз топлива - причина приблизительно 7% вызовов подмоги. И неудивительно. Лето - пора отпусков, и многие отправляются на машине за город на природу или в путешествие. На незнакомом маршруте можно запросто остаться с пустым баком: не дотянул до заправки или она по каким-то причинам оказалась закрыта, скажем, на ремонт.

Еще одна достаточно частая причина обращения - это необходимость в подменном водителе. Бывает, уехали за город, хорошенько "погуляли", и когда приходит пора возвращаться, за руль садиться некому. Тут и пригождается трезвый водитель, который сядет за руль и отвезет автовладельца обратно. Необходимость в такой услуге дает повод для 3% обращений за помощью к сервису.

Нередко бывает, что водитель к концу веселых выходных уже вполне готов и сам сесть за руль, да в процессе веселья ключи оказались заперты в салоне. В итоге приходится вскрывать автомобиль и отключать сигнализацию, чтобы владелец снова смог полноценно им пользоваться. Чаще всего за этим обращаются хозяева машин среднего ценового диапазона, так как для дорогих автомобилей со сложной электроникой предпочитают привезти запасной ключ или обратиться к официальному дилеру марки.

Как ни странно, возникает летом и такая, казалось бы, чисто зимняя проблема, как разрядка аккумулятора. Но если зимой она обычно вызвана безуспешными попытками запустить мотор в сильный мороз или потерей емкости у "возрастной" батареи, то летом основные причины - невыключенные фары или музыка. А порой, чтобы за выходные посадить аккумулятор, хватает и незакрытых дверей. Севшая батарея, необходимость открыть машину и другие проблемы в сумме дают еще 7% процентов обращений за выездной помощью.