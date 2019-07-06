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06.07.2019 23:12
Рубрика: Спорт

Лионеля Месси удалили с поля впервые за 14 лет

Фото: Mario Diaz de Vivar REUTERS/Ueslei Фото: Mario Diaz de Vivar REUTERS/Ueslei
Фото: Mario Diaz de Vivar REUTERS/Ueslei

Матч за третье место Copa America 2019 между сборными Аргентины и Чили войдет в историю вне зависимости от результата, с которым он закончится. На 37-й минуте в этой игре был удален лидер аргентинской команды Лионель Месси.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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Непростое (и весьма спорное) решение принял парагвайский арбитр Марио Альберто Диас де Вивар. В конфликте между Месси и чилийцем Гари Меделем он усмотрел драку, отправив обоих ее участников в раздевалки. В телетрансляции указывалось, что видеоассистенты судьи просмотрели эпизод, но красные карточки отменены не были. В этот момент аргентинцы уже вели в счете 2:0.

Отметим, что это лишь второе удаление Месси в карьере. Первое случилось 14 лет назад - и тоже в матче за сборную. Причем, в дебютном. 17 августа 2015 года юный аргентинец отыграл лишь 47 секунд в товарищеской игре с Венгрией. Тогда судья удалил его за отмашку, и, как пишут СМИ, это решение также было неоднозначным.

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