Лионеля Месси удалили с поля впервые за 14 лет

Матч за третье место Copa America 2019 между сборными Аргентины и Чили войдет в историю вне зависимости от результата, с которым он закончится. На 37-й минуте в этой игре был удален лидер аргентинской команды Лионель Месси.

Непростое (и весьма спорное) решение принял парагвайский арбитр Марио Альберто Диас де Вивар. В конфликте между Месси и чилийцем Гари Меделем он усмотрел драку, отправив обоих ее участников в раздевалки. В телетрансляции указывалось, что видеоассистенты судьи просмотрели эпизод, но красные карточки отменены не были. В этот момент аргентинцы уже вели в счете 2:0.

Отметим, что это лишь второе удаление Месси в карьере. Первое случилось 14 лет назад - и тоже в матче за сборную. Причем, в дебютном. 17 августа 2015 года юный аргентинец отыграл лишь 47 секунд в товарищеской игре с Венгрией. Тогда судья удалил его за отмашку, и, как пишут СМИ, это решение также было неоднозначным.