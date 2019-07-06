Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии

В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.

Как информирует EMSC, эпицентр сейсмособытия находился в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса. Очаг залегал на глубине десять километров. Сведения о разрушениях и жертвах не поступали.

Ранее в южной части Калифорнии была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 6,4. Эпицентр землетрясения был расположен в 195 километрах от Лос-Анжелеса. До нынешнего это было самое сильное землетрясение за последние двадцать лет в указанном районе.