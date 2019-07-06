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06.07.2019 08:48
Рубрика: Власть

Посольство РФ раскритиковало концепцию США противодействия России

Текст: Александр Саможнев
Москва не исключает, что небылицы о "российском вмешательстве" в демократические процессы в США будут множиться в преддверии выборов 2020 года, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Фото: Щербак Александр/ ТАСС Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Фото: Щербак Александр/ ТАСС
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Фото: Щербак Александр/ ТАСС

По словам дипломата, российская сторона надеется, что после встречи президентов РФ и США в Осаке на встрече G-20 контакты между двумя странами активизируются.

Фото: Алексей Агарышев/ РИА Новости
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Между тем финансируемое государством Агентство по международному развитию (USAID) опубликовало концепцию по противодействию "злонамеренному влиянию Кремля". В нем содержатся четыре приоритета деятельности в этом направлении.

При этом представители США не скрывают, что намерены активно вмешиваться в различных регионах "для сдерживания России". Так, они собираются создавать "в целевых странах", включая Украину и Балканы, условия для "демократической устойчивости". Тем самым якобы будут "противостоять Кремлю".

Причем, американцы идут дальше, провозглашая, что в выбранных ими государствах намерены создавать условия для "ориентированных на реформы лидеров". Примером, вероятно, может служить поддержка провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, с помощью которого Вашингтон предпринял попытку свергнуть законное правительство Николаса Мадуро.

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Кроме того США, планируют "финансировать местные, региональные гражданские сообщества и общественные организации, чтобы они могли привлекать к ответственности свои правительства". За примером тоже ходить далеко не нужно, учитывая деятельность разного рода неправительственных организаций в Сербии и возросшую активность радикальной оппозиции.

Москва неоднократно отрицала голословные обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Российская сторона объяснила эти инсинуации внутриполитической борьбой с использованием антироссийской карты.

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