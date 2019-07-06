Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.

"Зеленский зря рассчитывает на Трампа, если надеется, что тот сорвет ввод в действие "Северного потока-2", - написал он в Twitter.

Сенатор подчеркнул, что не существует "решения вопроса в сторону Украины", тем более что "Нафтогаз" показал себя невозможным партнером.

"Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном", - заключил парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить проблему транзита российского газа с американским лидером Дональда Трампа в ходе визита в США. Зеленский пояснил, что не может полагаться в этом вопросе на канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, поскольку они находятся под давлением деловых кругов, заинтересованных в реализации "Северного потока-2".