Зеленский пообещал решить вопрос "Северного потока-2" через Трампа

Эта тема должна обсуждаться в ходе визита в Вашингтон. По некоторым данным, дата поездки пока не согласована.

Зеленский отметил, что он не может полагаться на канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые находятся под давлением деловых кругов, выступающих за реализацию масштабного проекта.

При этом вопрос о транзите российского газа через Украину пока не согласован. Срок соглашения между Москвой и Киевом истекает в конце 2019 года. Европейцы видят в "Северном потоке-2" альтернативу, чтобы избежать возникновения кризисной ситуации уже этой зимой.

Между тем Вашингтон усиливают давление на партнеров в пользу отказа от "Северного потока-2". Глава Белого дома Дональд Трамп возмущался, что США "защищают Германию от России", а в это время немцы в больших количествах закупают российский газ. В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что проект носит исключительно коммерческий характер.

Американцы не оставляют попыток срыва строительства "Северного потока-2". Трамп предупредил европейские страны о планах ввести санкции против владельцев судов-трубоукладчиков.

По оценкам российской стороны, работы по возведению газопровода ведутся по графику. Уже построено 60,4 процента всей длины магистрали. При этом капитальные затраты по финансированию проекта выполнены более чем на 80 процентов. Это означает, что "точка невозврата" уже пройдена.