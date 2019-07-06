Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

Президенты России и Турции провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Беседа состоялась по инициативе Анкары.
Реджеп Тайип Эрдоган выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных моряков в Баренцевом море.
Лидеры высказали обеспокоенность обострением ситуации в Ливии и подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров. Напомним, что ранее сегодня Эрдоган призвал прекратить атаки сил Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара на Триполи.
"Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате", - сообщили в кремлевской пресс-службе.
Было условлено продолжить контакты на различных уровнях.