14 моряков-подводников, которые погибли на глубоководном научно-исследовательском аппарате 1 июля, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Моряков захоронили рядом с мемориалом погибшим на АПЛ "Курск"

По информации ТАСС, церемония прощания прошла в закрытом режиме. На кладбище присутствовал глава ВМФ России адмирал Николай Евменов, заместитель Министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов, командование флота, родные и близкие погибших. Также был врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Трагедия произошла 1 июля в Баренцевом море в территориальных водах России. Как сообщил впоследствии Сергей Шойгу, основной причиной происшествия стал пожар в аккумуляторном отсеке. Погибшим морякам удалось ликвидировать очаг возгорания - тем самым они спасли и товарищей, и аппарат.

Четверым морякам, капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву указом Владимира Путина посмертно присвоены звания Героев России. 10 человек посмертно награждены Орденом Мужества.

.