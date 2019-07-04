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04.07.2019 09:50
Рубрика: Власть

Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава оборонного ведомства сообщил основную причину происшествия на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

- Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение, - рассказал Шойгу.

Он также отметил, что по первой оценке ремонт аппарата возможен, он подлежит восстановлению.

Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
Сергей Шойгу раскрыл детали трагедии моряков-подводников

По словам Сергея Шойгу, ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Экипаж выполнил все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии.

Семьям погибших моряков будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул министр. В том числе это касается образования детей и проживания. А те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни.

Владимир Путин поручил подготовить предложения по представлению экипажа к государственным наградам.

Напомним, 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел пожар. От отравления продуктами горения погибли 14 моряков. Возгорание удалось ликвидировать, как отмечали военные, только благодаря "самоотверженным действиям команды".

Власть Работа власти Происшествия ЧП Президент Правительство Минобороны Пожар на глубоководном аппарате Минобороны
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