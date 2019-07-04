Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава оборонного ведомства сообщил основную причину происшествия на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море.

- Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение, - рассказал Шойгу.

Он также отметил, что по первой оценке ремонт аппарата возможен, он подлежит восстановлению.

По словам Сергея Шойгу, ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Экипаж выполнил все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии.

Семьям погибших моряков будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул министр. В том числе это касается образования детей и проживания. А те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни.

Владимир Путин поручил подготовить предложения по представлению экипажа к государственным наградам.

Напомним, 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел пожар. От отравления продуктами горения погибли 14 моряков. Возгорание удалось ликвидировать, как отмечали военные, только благодаря "самоотверженным действиям команды".