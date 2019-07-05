Путин посмертно наградил моряков-подводников

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно четверым морякам: капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Орденом Мужества (посмертно) президент наградил капитанов 1 ранга Владимира Абанкина, Сергея Данильченко, Дениса Долонского, Константина Иванова и Николая Филина; капитала 2 ранга Александра Авдонина; капитанов 3 ранга Виктора Кузьмина и Владимира Сухиничева; подполковника медицинской службы Александра Васильева и капитан-лейтенанта Михаила Дубкова.

Ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Верховный главнокомандующий попросил подготовить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к государственным наградам.