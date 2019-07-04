Сергей Шойгу назвал причину гибели подводников

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал причины пожара на атомной подводной лодке для глубоководных погружений, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

По словам министра, основная причина ЧП в Баренцевом море - это пожар в аккумуляторном отсеке, из которого огонь распространился далее, сообщается на сайте президента РФ.

Также Сергей Шойгу сообщил, что лодка будет отремонтирована. Для того, чтобы оценить возможный срок и объемы ремонта, привлечены конструкторы лодки и представители промышленности.

- Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна, - отметил глава оборонного ведомства. - Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата.

Экипаж подводного аппарата будет представлен к государственным наградам.

Напомним, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, проводившем исследование придонного пространства и дна Мирового океана, произошел пожар. От отравления продуктами горения погибли 14 подводников. Возгорание удалось ликвидировать только благодаря самоотверженным действиям команды. Несколько из выживших членов экипажа судна находятся в госпитале. Семеро из погибших были капитанами первого ранга (равноценно полковнику), а трое - капитанами второго ранга (подполковник). Двое являлись Героями России. Команда была закреплена за воинской частью в Петербурге.