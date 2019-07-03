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03.07.2019 18:34
Рубрика: Власть

Шойгу поручил вернуть "в строй" пострадавший от пожара глубоководный аппарат

Текст: Иван Петров

После совещания по выяснению причин пожара на глубоководном аппарате, из-за которого погибли 14 моряков-подводников, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в Североморске еще одно совещание - с представителями предприятия-разработчика подводного аппарата. Об этом в среду рассказали в министерстве обороны России.

В ходе этого совещания глава военного ведомства поручил максимально быстро восстановить глубоководный аппарат, на котором произошел трагический пожар. По словам Сергея Шойгу, необходимо "в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй научно-исследовательский глубоководный аппарат".

Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
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Такую задачу, уточнили в Минобороны, Сергей Шойгу поставил командованию Северного флота и представителям промышленности. Им следует "выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата".

В Минобороны уточнили, что поручение министр дал, находясь непосредственно возле глубоководного аппарата.

Напомним, во вторник пресс-служба Минобороны сообщила, что в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, проводившем исследование придонного пространства и дна Мирового океана, произошел пожар.

От отравления продуктами горения погибли 14 подводников. Возгорание удалось ликвидировать, отмечали военные, только благодаря "самоотверженным действиям команды". Несколько из выживших членов экипажа судна находятся в госпитале.

В среду стало известно, что подводники ценой своих жизней спасли гражданского представителя промышленности, которого вытолкнули, как только начался пожар.

Следственный комитет по факту гибели моряков проводит доследственную проверку.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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