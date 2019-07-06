На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония прощания с подводниками, погибшими в результате возгорания на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Как сообщает ТАСС, церемония проходит в закрытом режиме. У входа на территорию кладбища дежурят сотрудники военной полиции, ГИБДД и машины скорой помощи.

К месту похорон прибыли члены командования военно-морского флота и вооруженных сил РФ - главком ВМФ Николай Евменов и заместитель министра обороны Андрей Картаполов. В церемонии также примет участие врио главы Петербурга Александр Беглов и представители городских властей.

Подводники будут похоронены рядом с мемориалом погибшим на атомной подводной лодке "Курск".

Напомним, что пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. После возгорания из отсека первым был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня.

4 июля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении моряков. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно четверым морякам: капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву. Еще 10 моряков посмертно награждены Орденом Мужества.