Путин поздравил Венесуэлу с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Венесуэлы с 208-й годовщиной подписания декларации независимости от Испании. Российский лидер направил послание главе Боливарианской Республики Николасу Мадуро. Его обнародовал Государственный телеканал страны.

"Мы продолжим работу по развитию наших дружеских и союзнических отношений друзей с братской Венесуэлой", - написал Путин. Он также отметил высокий уровень взаимодействия "в политической, торговой, энергетической, научно-технической и других областях".

"Искренне желаю тебе, дорогой Николас, доброго здравия и успехов, а всем твоим согражданам - мира и благополучия", - подытожил глава РФ.

Россия выступает за решение кризиса путем внутривенесуэльского диалога и поддерживает избранного президента страны. Ранее Владимир Путин отметил, что Россия не имеет отношения к происходящему в Венесуэле. Российские специалисты занимаются обслуживанием поставленной техники - никаких войск из РФ там нет. "Мы не создаем там опорных баз, не перебрасывали туда войска", - подчеркивал глава РФ.