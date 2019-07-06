Раскрыт секрет популярности праворульных машин в России

В России давно и безуспешно пытаются пересадить владельцев "праворулек" на автомобили отечественного производства. Однако этому не помогают ни 25%-скидки в рамках программ господдержки, ни угрозы запрета праворульных машин.

Право руля!

В то время как в целом российский авторынок падает с нарастающей силой, спрос на праворульные машины в нашей стране растет. Так, за первые четыре месяца 2019 года продажи легковых автомобилей с правым рулем составили 186 тыс. штук - на 3,6% больше, чем годом ранее, гласят данные агентства "Автостат". Чуть более 12% из этого количества (22,6 тыс. шт.) были импортированы из Японии, причем практически все они - с пробегом, новыми ввозятся единицы. Остальной объем рынка "правого руля" (163,4 тыс. шт.) приходится на перепродажи на вторичном рынке, то есть для этих машин происходит смена владельца.

Как отмечает директор компании "Таможенный портал" Роман Султанов, продажи "праворулек" в этом году растут на фоне стабилизации курса доллара, ведь покупка автомобиля и таможенные платежи рассчитываются в иностранной валюте. Вместе с тем банки ввели новые программы кредитования б/у автомобилей.

Но, прежде всего, спрос на праворульные машины подстегнуло временное разрешение правительства жителям Дальнего Востока ввозить по одному импортному автомобилю в год, не оснащая его системой "ЭРА-ГЛОНАСС", а также грядущее ужесточение норм импорта подержанных машин с правым рулем, которые должны были вступить в силу с 1 июля 2019 года, но недавно были отложены еще на год в связи с неготовностью инфраструктуры, добавляет директор департамента автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов.

Фактор близости

Действительно, больше всего праворульных автомобилей продается в Приморском крае, жители которого с января по апрель 2019-го приобрели 29,2 тыс. таких машин, то есть 15,7% от общего объема. Почти вдвое меньше рынок "правого руля" в Хабаровском крае - 15,4 тыс. автомобилей (доля - 8,3%), согласно данным "Автостата". Лидерство этих двух субъектов Дальневосточного федерального округа, безусловно, объясняется географической близостью с Японией, откуда и ввозятся праворульные автомобили в Россию.

Кроме того, в пятерку лидеров по объему рынка таких машин попадают три сибирских региона: Иркутская область (15,1 тыс. шт.), Новосибирская область (14,9 тыс. шт.) и Красноярский край (12,9 тыс. шт.). Таким образом, почти половина (47%) продаж "праворулек" приходится всего лишь на пять регионов страны. В остальных субъектах России их продажи по итогам четырех месяцев 2019-го составили менее 10 тыс. единиц.

По словам директора компании "ПодборАвто" Дениса Еременко, вторичный авторынок России условно можно разделить на две части: до Урала (европейская часть) и после (азиатская). В европейской части превалируют леворульные машины, тогда как на дорогах азиатской части страны таких автомобилей практически не увидеть - их менее 5%. Популярность правого руля здесь исторически обусловлена тем, что привезти отличный автомобиль из соседней Японии обходится дешевле, так же как и достать для него запчасти, благо мастерские по ремонту "праворулек" можно найти на каждом углу.

"Так что переплачивать за левый руль не имеет смысла, проще адаптироваться к правому, что и сделали жители этих регионов. Особых трудностей в эксплуатации таких машин нет, только в европейской части. Самые актуальные сложности: обгон на трассе и оплата или подобные действия с аппаратами приема, поскольку расположены они преимущественно с противоположной стороны от водителя", - рассуждает Денис Еременко.

"Тойоты" - вне конкуренции

Показательно, что жители Дальнего Востока по-прежнему предпочитают японский "секонд-хэнд" новым автомобилям, которые с апреля прошлого года предлагаются им с 25%-ной скидкой в рамках госпрограмм льготного автокредитования. По данным банков, опрошенных "РГ", популяризации леворульных машин в регионе это особо не помогло - местные автомобилисты пользуются скидкой от государства в единичных случаях.

"На Дальнем Востоке представлены несколько автосалонов от европейских производителей. Но массового спроса на такие автомобили нет, что связано с их дороговизной. Обслуживание выходит в разы дороже, не говоря уже о замене запасных частей. Поскольку автомобили, равно как и комплектующие привозятся из европейской части России, расходы на логистику в разы увеличивают их стоимость", - рассказывает Роман Султанов.

Цена, действительно, влияет на предпочтение к расположению руля справа, соглашается Владимир Желобов. К примеру, модели немецкого автопрома, по его словам, в самой минимальной комплектации стоят дороже, чем идентичные по техническим параметрам, но оснащенные современными технологиями "японцы": многочисленные подушки безопасности, системы активной безопасности, штатная навигация, автоматическая коробка передач и пр. К тому же японские машины с легкостью справляются с капризным климатом, не самым качественным бензином и плохими дорогами в нашей стране.

Между тем, среди самых востребованных автомобилей с правым рулем оказались преимущественно модели, которые официально на российском рынке даже не представлены. При этом безусловным лидером продаж является Toyota Corolla, которая в праворульном исполнении за январь-апрель 2019-го нашла 16,5 тыс. покупателей. На втором месте по популярности идет Honda Fit, чей результат составил 6,4 тыс. машин, а на третьей строчке рейтинга - Toyota Mark, разошедшийся тиражом в 5,5 тыс. экземпляров. Далее следуют Toyota Vitz (5 тыс. шт.) и Toyota Corona (4,8 тыс. шт.).

Кроме того, в топ-10 праворульных бестселлеров вошли Toyota Carina (3,9 тыс. шт.), Toyota Caldina (3,7 тыс. шт.), Mazda Demio (3,5 тыс. шт.), Toyota Prius (3,4 тыс. шт.) и Toyota Camry (3 тыс. шт.). Стоит отметить, что 8 из 10 мест в этом рейтинге заняли автомобили марки Toyota. Впрочем, это обусловлено не только предпочтениями российских автомобилистов, а в большей степени - структурой автопарка в Стране восходящего солнца.

"В Японии Toyota - это самый массовый производитель автомобилей, который занимает большую часть местного авторынка. Более 30 лет открыт ввоз машин из Японии, и за это время модели Toyota зарекомендовали себя как самые надежные. Поэтому граждане их и выбирают, ведь длительная эксплуатация без серьезных поломок дает возможность сэкономить на ремонте и покупке запчастей", - комментирует Роман Султанов.

Под угрозой запрета

Любопытно, что спрос на праворульные автомобили продолжает расти, несмотря на то, что многие годы они находятся под угрозой запрета. Официально подобные инициативы объясняются повышением уровня безопасности и сведением к минимуму "нестандартных" машин на российских дорогах. Однако очевидно, что настоящая цель российских властей кроется в желании пересадить жителей Дальнего Востока, как самого автомобилизированного региона страны, на машины российского производства, тем самым поддержав отечественный автопром.

Так, уже с декабря нынешнего года импортные праворульные автомобили в Приморском крае могут подорожать, поскольку завершится временный режим на частный ввоз подержанных машин без системы "ЭРА-ГЛОНАСС": ее установка обойдется жителям Дальнего Востока в лишние 25-30 тыс. рублей. А в июле будущего года должен вступить в силу новый ГОСТ, регламентирующий методы экспертизы и сертификационных испытаний единично ввозимых автомобилей. Для их проведения потребуются площадки для осмотра импортных машин, специальные разгонные полосы (до 120 км/ч), испытательные стенды и пр. На открытие таких аккредитованных лабораторий (а их только в Приморском крае требуется как минимум 10) понадобится примерно 30 млн рублей. И эти расходы, разумеется, отразятся на стоимости выдаваемых ими сертификатов, которая, по предварительным оценкам, может вырасти с нынешних почти 10 тысяч до 25-50 тыс. рублей.

В результате ввоз подержанных иномарок в нашу страну станет просто экономически нецелесообразен и очень быстро может сойти на нет. Однако это вовсе не решит так называемую проблему "правого руля", поскольку по российским дорогам будут по-прежнему колесить более 3,33 млн "праворулек", чуть более половины из которых эксплуатируются на Дальнем Востоке и порядка 40% - в Сибири. Более того, они продолжат активно перепродаваться на вторичном рынке.

"На сегодняшний день у нас только одна лаборатория, которая может производить испытания и выдавать сертификаты. Вряд ли за год ситуация кардинально изменится, и в Приморском крае будет действовать нужное количество лабораторий, чтобы успевать закрывать потребности рынка. К тому же непонятны суть и назначение нового ГОСТа в принципе. На территорию России практически ежедневно ввозятся одинаковые автомобили с пробегом, и на каждый из них требуется отдельный сертификат. В то же время официальные дилеры, продающие новые машины, проводят тестирование на один автомобиль и далее ввозят данную модель партиями. Очевидно, что данные меры приведут к ситуации с техосмотрами, когда все просто платят за бланки, но осмотры по факту не производятся. Для автолюбителей - это дополнительный налог, который бьет по карману семейного бюджета", - говорит Роман Султанов.

По мнению ведущего эксперта УК "Финам Менеджмент" Дмитрия Баранова, маловероятно, что будет вводиться запрет на эксплуатацию праворульных автомобилей в стране, ведь это может привести к социальному взрыву в обществе. К тому же на рынке "праворулек" заняты десятки тысяч людей, работают сотни компаний, выплачиваются налоги в бюджеты всех уровней. Поэтому вряд ли ужесточение правил коснется только данного сегмента, а, скорее всего, дорожать будут все импортные автомобили с пробегом, и разница в стоимости между леворульными и праворульными машинами сохранится, хотя и немного уменьшится.

Так что можно с определенной уверенностью говорить о том, что праворульные автомобили еще долго будут пользоваться спросом в России, хотя бы потому, что всегда будут водители, которым такие машины нравятся больше других.