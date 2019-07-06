"Локомотив" выиграл Суперкубок России

Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.

Несмотря на то, что первый официальный матч на этом стадионе его хозяева, динамовцы, провели еще в мае, арена, по сути, продолжает жить в тестовом режиме. И матч за Суперкубок стал еще одной проверкой боем. "Будьте снисходительны. Это же первая игра", - увещевал сотрудник безопасности, когда на одном из проходов вдруг образовался затор. А когда я ему напомнил, что вторая, мой собеседник иронично ухмыльнулся: "Динамо" не считается".

Одним словом, к стадиону пока что все привыкают. Наверное, поэтому предматчевая развлекательная программа не потрясала воображение. Клубы ограничились прилавками с атрибутикой, но к ним претензии, по понятным причинам, минимальны. А вот букмекерская контора, именем которой назван Суперкубок, предприняла весьма оригинальный ход, устроив лотерею с участием красавиц в смелых нарядах прямо у входа на территорию стадиона. И это сработало: редкий фанат мужского пола не замедлял шаг, проходя мимо сцены. Однако суперкубок, выставленный на всеобщее обозрение, многими оставался незамеченным.

Стюарды и другие сотрудники арены пока тоже осваиваются, подсказать верную дорогу к нужной точке, не путаясь, удается не всем. Но это дело наживное. При том, что сам стадион насколько грандиозен снаружи, настолько же уютен внутри. Особенно удачно в динамовский бело-голубой интерьер вписались болельщики "Зенита", у которого схожая цветовая гамма. Перед матчем питерские фанаты, к слову, были главными действующими лицами. Они вывесили баннер во всю ширину сектора про то, что "всегда нужно быть первыми среди всех" и устроили мини-перфоманс с флагами. А когда прозвучала фонограмма российского гимна, питерская торсида спела из него несколько куплетов уже а капелла.

Сам матч поначалу не давал зенитовским фанам много поводов для позитива. Уже на шестой минуте Рифат Жемалетдинов тонким пасом нашел в штрафной Федора Смолова, который сильным ударом пробил голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева - 1:0. Открыв счет, "железнодорожники" имели несколько неплохих шансов развить успех. А вот "Зениту" даже переход на чужую половину поля в первые полчаса давался нелегко. И тем не менее, еще до перерыва питерцы сумели отыграться. В последние мгновения компенсированного времени подопечные Сергея Семака удачно разыграли угловой: Игорь Смольников подал, Артем Дзюба принял мяч на грудь, а Сердар Азмун нанес завершающий удар - 1:1.

Второй тайм, как и первый, начался с быстрого гола. Только на этот раз забил "Зенит". На 52-й минуте Азмун классно обработал мяч после прострела Смольникова, "раздел" опекавшего его Мурило и пробил мимо Гилерме - 2:1. Практически сразу питерцы могли укрепить преимущество: Бранислав Иванович мощно пробил после розыгрыша углового, но Гилерме перевел мяч в перекладину.

Чтобы прийти в себя, игрокам "Локомотива" потребовалось некоторое время. Тем более, что питерцы продолжали наседать на ворота соперника. Самую верную возможность забить третий мяч, а заодно сделать хет-трик упустил Азмун, не сумевший нанести точный удар из убойнейшей позиции.

Не реализовав свои шансы, "Зенит" потерял инициативу, чем тут же воспользовались москвичи. На 78-й минуте "железнодорожники" провели размашистую комбинацию, которую отличным ударом закончил Алексей Миранчук. А на 81-й минуте он же во второй раз в этом матче вывел "Локо" вперед, здорово обыгравшись в "стеночку" с Федором Смоловым - 3:2.

От такого удара "Зенит" уже не оправился. Скорее еще могла забить команда Юрия Семина. В последние минуты "железнодорожники" провели несметное количество атак. И лишь уверенная игра Лунева, а однажды и штанга уберегли питерцев от еще одного пропущенного мяча. Но не от поражения.