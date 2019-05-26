Завершился чемпионат России по футболу

В российской Премьер-лиге (РПЛ) состоялись матчи последнего 30-го тура. По его итогам определились команды, напрямую пробившиеся в основные сетки еврокубковых турниров.

За второе место, а вместе с ней и выход в групповой этап Лиги чемпионов, боролись "Локомотив" и "Краснодар". Поскольку при равенстве очков за счет личных встреч выше стояли "красно-зеленые", южанам оставалось обыгрывать дома "Рубин" и ждать осечки команды Юрия Семина.

Со своей задачей краснодарцы справились. В прощальном матче Шарля Каборе и Маурисио Перейры они победили казанский "Рубин" благодаря голу Виктора Классона - 1:0. Но в параллельной встрече "Локомотив" с таким же счетом обыграл "Уфу". Отличился Мануэл Фернандеш.

Таким образом, "железнодорожники" финишировали вторыми по итогам сезона и составили компанию "Зениту" в групповом этапе Лиги чемпионов. Ну а "Краснодар" начнет свое выступление в турнире с третьего (предпоследнего) раунда квалификации.

Прямую путевку в основную сетку Лиги Европы получили ЦСКА. Армейцы, отстававшие до сегодняшнего дня от "Спартака" на два очка, разгромили на своем поле "Крылья Советов" (6:0), а "красно-белые" проиграли в гостях "Оренбургу" - 0:2.

ЦСКА закончил сезон на четвертом месте, а "Спартак" - на пятом. Команде Олега Кононова предстоит стартовать в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. А со второго раунда начнет свое выступление в соревнованиях "Арсенал".

К слову, туляки стали участниками исторического первого матча "Динамо" на новом стадионе. По ходу встречи "бело-голубые" трижды вели в счете, но победу так и не удержали - 3:3.

Добавим, что в переходных играх за право участия в Премьер-лиге "Крылья Советов" встретятся с "Нижним Новгородом", а "Уфа" - с "Томью". Первые матчи пройдут 30 мая, ответные - 2 июня.