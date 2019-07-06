Рекрутеры рассказали о зарплатах в 400 тысяч рублей

Специалисты портала hh.ru рассказали "РГ" о самых высокооплачиваемых вакансиях июля. Возглавила этот рейтинг вакансия для заместителя генерального директора в Москве с зарплатой "на руки" в 400 тысяч рублей в месяц.

Аналогичную зарплату, только до вычета НДФЛ, работодатели в Москве готовы заплатить ведущему консультанту SAP ERP MM/SD/LO и Data scientist/Project manager.

Несколько меньшую зарплату готовы платить руководителю сельскохозяйственного предприятия в Санкт-Петербурге - от 350 тысяч рублей "на руки". По 300 тысяч - заместителю финансового директора в Москве и юристу-международнику в Санкт-Петербурге. Не менее 250 тысяч рублей на руки может заработать главный геолог Усть-Нередко (Якутия).

Средняя же зарплата, которая предлагается соискателям через портал hh.ru, составляет 41 609 рублей. И это на четыре тысячи рублей меньше, чем ожидают соискатели (45 490 рублей).

Средний для всех профобластей уровень конкуренции за рабочие места в июле немного снизился - с шести до пяти резюме на одну вакансию. В профобластях "Юристы", "Искусство, развлечения, масс-медиа", "Начало карьеры, студенты", "Высший менеджмент" конкуренция традиционно высокая - в среднем от семи до десяти резюме на одну вакансию. Как обычно, в дефиците рабочий персонал и IT-специалисты - по 1,5 и 2,5 резюме на одну вакансию соответственно.