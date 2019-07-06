Рекрутеры рассказали о зарплатах в 400 тысяч рублей

Новости

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Канады 05:14
Посол РФ назвал спекуляцией заявления о "ядерных испытаниях" России 04:55
Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине 03:52
Три человека погибли при обрушении дома в Колумбии 02:58
Не менее 20 человек пострадали при взрыве в мечети в Афганистане 02:23
Путин поздравил Венесуэлу с Днем независимости 02:12
Порошенко за месяц снял со счетов 340 кг долларов 01:00
Полиция задержала капитана перевернувшегося в Черном море катера 00:43
В Черном море пропали четыре человека из перевернувшегося судна 00:35
Видео: На Украине убили неизвестное науке животное 00:15
СМИ рассказали о конфликте в окружении Зеленского 05.07.2019
Медведев подписал распоряжение о диспансеризации взрослого населения 05.07.2019
Новый Toyota Hiace выходит на российский рынок 05.07.2019
Возбуждено дело после гибели людей при ЧП с катером в Черном море 05.07.2019
Песков: Папа римский передал Путину медаль "Ангел-Хранитель мира" 05.07.2019
МВД завело дело по статье о занятии высшего положения в криминальном мире 05.07.2019
Власти подтвердили гибель двух человек при ЧП в Черном море 05.07.2019
Kia Sportage предложили в новой комплектации. Ее просили клиенты 05.07.2019
Опубликовано видео с места трагедии с катером в Черном море 05.07.2019
В "Нафтогазе" предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине 05.07.2019
Россияне завершили Уимблдон досрочно 05.07.2019
Владелец перевернувшегося в Черном море прогулочного катера задержан 05.07.2019
Зеленский готов выполнять Минские соглашения в полном объеме 05.07.2019
СК начал проверку гибели людей при ЧП с катером в Черном море 05.07.2019
Петербуржцам представят "водородный трамвай" 05.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
06.07.2019 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рекрутеры рассказали о зарплатах в 400 тысяч рублей

Текст: Марина Гусенко
Несмотря на то, что на улице лето и большинство людей мечтает об отпуске, у кого-то есть шанс устроиться на хорошую и высокооплачиваемую работу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты портала hh.ru рассказали "РГ" о самых высокооплачиваемых вакансиях июля. Возглавила этот рейтинг вакансия для заместителя генерального директора в Москве с зарплатой "на руки" в 400 тысяч рублей в месяц.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Аналогичную зарплату, только до вычета НДФЛ, работодатели в Москве готовы заплатить ведущему консультанту SAP ERP MM/SD/LO и Data scientist/Project manager.

Несколько меньшую зарплату готовы платить руководителю сельскохозяйственного предприятия в Санкт-Петербурге - от 350 тысяч рублей "на руки". По 300 тысяч - заместителю финансового директора в Москве и юристу-международнику в Санкт-Петербурге. Не менее 250 тысяч рублей на руки может заработать главный геолог Усть-Нередко (Якутия).

Средняя же зарплата, которая предлагается соискателям через портал hh.ru, составляет 41 609 рублей. И это на четыре тысячи рублей меньше, чем ожидают соискатели (45 490 рублей).

Фото: iStock
Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Средний для всех профобластей уровень конкуренции за рабочие места в июле немного снизился - с шести до пяти резюме на одну вакансию. В профобластях "Юристы", "Искусство, развлечения, масс-медиа", "Начало карьеры, студенты", "Высший менеджмент" конкуренция традиционно высокая - в среднем от семи до десяти резюме на одну вакансию. Как обычно, в дефиците рабочий персонал и IT-специалисты - по 1,5 и 2,5 резюме на одну вакансию соответственно.

Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев подписал распоряжение о диспансеризации взрослого населения
Посол РФ назвал спекуляцией заявления о "ядерных испытаниях" России
Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине
Порошенко за месяц снял со счетов 340 кг долларов
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в урне