Стало известно, где в России чаще всего разводятся

Росстат опубликовал статистику разводов в России с января по апрель 2019 года. Всего за этот период россияне расторгли 184,2 тысячи браков.

Больше всего распавшихся браков оказалось в Сахалинской области (5,1 развода на тысячу человек населения), Республике Карелия (4,6), Ненецком автономный округе (4,5), Мурманской и Белгородской областях (4,3 развода на тысячу человек населения). Данные приводит RT, ознакомившийся с результатами исследования.

Закономерно меньше всего разводов зафиксировано на Северном Кавказе, где институт брака наиболее силен. В Чечне этот показатель составляет всего 0,6 на тысячу человек, в Ингушетии - 0,8, в Дагестане - 1,1, в Северной Осетии - 1,8 и в Кабардино-Балкарии - 1,9.

Напомним, что недавно появилась информация, что в России катастрофически снижается рождаемость. "Россия катастрофически теряет население", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, за четыре месяца естественная убыль населения составила около 149 тысяч человек.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, в свою очередь, заявила, что в 2018 году рождаемость в России снизилась на 15,3 процента по сравнению с показателем 2016 года.