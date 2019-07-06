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06.07.2019 11:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии нашли фрагменты ракеты "Союз-2"

Текст: Анна Бондаренко

В Алданском и Вилюйском районах Якутии были обнаружены фрагменты ракеты "Союз-2.16", стартовавшей вчера с космодрома Восточный.

Как сообщает министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), территории осматривали с воздуха.

Так, в Алданском районе найдены два фрагмента створки головного обтекателя ракетоносителя. По словам старшего госинспектора Алданского комитета государственного экологического надзора Петра Иванова, визуальный осмотр провели согласно координатам, зафиксированным радарными установками.

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"Фрагменты обнаружены в густой чаще лесов, очагов возгорания не обнаружено. Поисковые работы будут продолжены в понедельник", - отметило он.

В Вилюйском улусе обнаружили три фрагмента второй ступени.

Сотрудники министерства экологи взяли пробы природных сред на месте обнаружения фрагментов ракеты. Что касается найденных фрагментов, то их вывезут с мест специалисты ФГУП "ЦЭНКИ".

Напомним, в пятницу днем Восточного, который находится в Амурской области, впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Через 10 минут после старта "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени "Союза". Она вывела на орбиту 32 малых спутника, принадлежащих России, США, Великобритании, Германии, Тайланда, Чехии, Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадору.

Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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