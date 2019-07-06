В Ингушетии арестована истязавшая семилетнюю племянницу тетя

Тетя Аиши Ажиговой, подозреваемая в истязаниях племянницы, арестована на два месяца. Об этом "РГ" рассказали в региональном управлении СК РФ.

Такое решение принял по ходатайству следствия Магасский районный суд. 35-летняя мать двоих родных детей полностью отрицает свою вину в избиении дочери брата.

- Она объясняет синяки и ссадины, другие травмы на теле ребенка тем, что девочка, якобы, падала в яму, ударялась. При этом у ребенка не заметно каких-либо отклонений в психике, вряд ли Аиша могла сама нанести себе увечья, - считают в следственном комитете.

Аиша Ажигова, проживавшая у тети в городе Сунжа (семья снимала частный дом) сейчас находится в столичной клинике. Врачи пытаются спасти от ампутации руку девочки.