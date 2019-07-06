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06.07.2019 12:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии начался допрос родителей избитой девочки

Текст: Алена Ларина (Магас)

Ингушские правоохранители нашли отца избитой семилетней Аишы Ажиговой. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Родители ребенка дают показания в полиции.

Мать ребенка была найдена накануне. Родители девочки в разводе. Она их практически не видела. Год назад Аиша попала на воспитание к тете по отцовской линии.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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- Так принято в ингушском народе. Если родители разводятся, дети зачастую остаются с отцом или в семье его родственников. При этом нередко матери не разрешают видеться с ребенком, особенно, если она вышла замуж повторно, - рассказал житель республики Ахмед Картоев.

Так получилось и в случае с Аишей. Ее мама снова вышла замуж, и дочь с ней долго не виделась. Отца девочки сотрудники полиции сначала не могли разыскать. Тетя, избивавшая ребенка, сказала, что брат уехал на заработки в другой регион. Но оказалось, что мужчина проживал один в чеченской станице Ассиновской, расположенной на границе Ингушетии и Чечни. Официально он - безработный, зарабатывает на жизнь, работая на стройках.

Тетя Аиши Ажиговой, которая в тяжелом состоянии была доставлена в пятницу ночью в московскую клинику, сейчас находится в следственном изоляторе. В отношении нее возбуждено уголовное дело. С ней работают эксперты, женщину проверяют на употребление психотропных и наркотических веществ, также эксперты сделают заключение о ее психическом состоянии.

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