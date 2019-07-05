Кузнецова взяла под личный контроль лечение избитой ингушской девочки

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова взяла под личный контроль лечение и дальнейшую судьбу избитой семилетней девочки из Ингушетии. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе главы республики.

Детский омбудсмен обсудила ситуацию с врио руководителя Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

Девочка была доставлена в детскую республиканскую клиническую больницу в Магасе с множественными травмами. Как считают в следственных органах региона, ребенок был избит, в преступлении подозревается ее тетя. При этом девочка находилась в ее семье без оформления каких-либо разрешительных документов об опеке.

Ребенок поступил в детскую республиканскую больницу из районной больницы Сунжи в очень тяжелом состоянии. Как сообщили в республиканском минздраве, маленькой пациентке была успешно сделана срочная операция на руке по удалению тромба. Она находится сейчас в реанимационном отделении.

- Наблюдается слабая положительная динамика в виде изменения цвета кисти правой верхней конечности. Врачи сделали всё, чтобы избежать ампутации руки. Сейчас состояние ребенка характеризуется как стабильно тяжелое, - рассказали в ведомстве.

В Ингушетию сегодня прилетит бригада врачей, направленная департаментом здравоохранения Москвы, для проведения осмотра и определения условий транспортировки ребенка в столицу. Девочку будет сопровождать детский омбудсмен по республике.

Тем временем, врио главы Ингушетии попросил прокурора республики провести масштабную проверку органов опеки и попечительства региона.

- Необходимо выявить численность детей, находящихся в других семьях, законность их регистрации, место и условия проживания, объем оказываемой опекунам социальной помощи, - подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.