Аиша Ажигова из Ингушетии, находящаяся на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, пришла в себя в реанимации. Об этом "РГ" рассказала уполномоченный по правам ребёнка в республике Зарема Чахкиева.

По словам детского омбудсмена, она была рядом, когда Аиша пришла в себя после наркоза.

- Я только что из реанимации, где сейчас находится Аиша. Ей уже сделали перевязку. Врачи сказали, что на сто процентов одну руку ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов, - рассказала Зарема Чахкиева.

Ребенок чувствует себя хорошо. По предварительному прогнозу медиков, Аиша может пробыть на лечении один, а то и два месяца.