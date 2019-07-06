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06.07.2019 09:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рошаль: Результаты обследования девочки удивили докторов

Текст: Алена Ларина

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, куда доставили для дальнейшего лечения семилетнюю Аишу Ажигову из Ингушетии, нашли у ребенка старые травмы - переломы ребер и травму позвоночника. Об этом рассказал журналистам сам Леонид Рошаль.

По его словам, первоначальный диагноз, поставленный Аише ингушскими и ставропольскими медиками, подтвердился. У нее серьезно повреждена кисть правой руки, нарушен кровоток, поэтому вопрос об ампутации конечности остается открытым. Но сейчас доктора клиники делают все возможное, чтобы этого не произошло.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Рошаль поблагодарил региональных коллег за квалифицированно оказанную помощь ребенку. Диагностика состояния маленькой пациентки продолжается. Девочку поместили в специальную кислородную камеру.

Как рассказала сопровождавшая Аишу в Москву детский омбудсмен по Ингушетии Зарема Чахкиева, несмотря на страшные травмы, девочка ведёт себя ласково, тянется к людям, со всеми общается. Мужественно переносит боль.

Чахкиева пояснила, что семья, в которой больше года проживала Аиша (до этого ребенок жил с матерью), не имела постоянного места жительства, поэтому не состояла в списках детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Перед отправкой ребенка в Москву в пятницу сотрудники правоохранительных органов нашли мать девочки, ее допрашивают.

Отец, по словам тети, подозреваемой в истязательствах племянницы, уехал на заработки в другой регион. Женщина отрицает свою вину в систематическом избиении Аишы. Она направлена на медицинское освидетельствование на употребление психотропных наркотических веществ, так как, как по мнению сотрудников полиции и омбудсмена, адекватный человек не мог так обращаться с ребенком.

После этого случая в Ингушетии началась прокурорская проверка работы всех органов опеки республики.

- Будут сделаны выводы, где произошел сбой в системе, - заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Также она сообщила, что с руководством постоянного представительства региона в Москве достигнута договорённость об уходе за девочкой няни с медицинским образованием и обеспечении ее в дальнейшем необходимыми лекарствами.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия РГ-Видео
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