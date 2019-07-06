Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, куда доставили для дальнейшего лечения семилетнюю Аишу Ажигову из Ингушетии, нашли у ребенка старые травмы - переломы ребер и травму позвоночника. Об этом рассказал журналистам сам Леонид Рошаль.

По его словам, первоначальный диагноз, поставленный Аише ингушскими и ставропольскими медиками, подтвердился. У нее серьезно повреждена кисть правой руки, нарушен кровоток, поэтому вопрос об ампутации конечности остается открытым. Но сейчас доктора клиники делают все возможное, чтобы этого не произошло.

Рошаль поблагодарил региональных коллег за квалифицированно оказанную помощь ребенку. Диагностика состояния маленькой пациентки продолжается. Девочку поместили в специальную кислородную камеру.

Как рассказала сопровождавшая Аишу в Москву детский омбудсмен по Ингушетии Зарема Чахкиева, несмотря на страшные травмы, девочка ведёт себя ласково, тянется к людям, со всеми общается. Мужественно переносит боль.

Чахкиева пояснила, что семья, в которой больше года проживала Аиша (до этого ребенок жил с матерью), не имела постоянного места жительства, поэтому не состояла в списках детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Перед отправкой ребенка в Москву в пятницу сотрудники правоохранительных органов нашли мать девочки, ее допрашивают.

Отец, по словам тети, подозреваемой в истязательствах племянницы, уехал на заработки в другой регион. Женщина отрицает свою вину в систематическом избиении Аишы. Она направлена на медицинское освидетельствование на употребление психотропных наркотических веществ, так как, как по мнению сотрудников полиции и омбудсмена, адекватный человек не мог так обращаться с ребенком.

После этого случая в Ингушетии началась прокурорская проверка работы всех органов опеки республики.

- Будут сделаны выводы, где произошел сбой в системе, - заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Также она сообщила, что с руководством постоянного представительства региона в Москве достигнута договорённость об уходе за девочкой няни с медицинским образованием и обеспечении ее в дальнейшем необходимыми лекарствами.