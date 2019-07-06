На тетю избитой ингушской девочки ранее уже заводили дело

Тетя избитой семилетней девочки Аиши Ажиговой ранее привлекалась к уголовной ответственности и была осуждена условно. Об этом "РГ" сообщили в управлении СК РФ по Ингушетии.

Стало известно, что тетя Аишы была осуждена по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса России - по которой и сейчас против нее возбуждено уголовное дело, "Умышленное причинение тяжелого вреда здоровью".

История произошла много лет назад. Женщина попала в ДТП. В результате аварии у него возникла ссора с мужчиной - водителем другого автомобиля. В пылу гнева она ударила его ножом. Жительница Ингушетии получила за поножовщину условный срок.

- Мы ждем официальное подтверждение этой информации, - уточнили в следственном комитете.