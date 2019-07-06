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06.07.2019 18:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Конюхов прилетел в Крым на самолете с солнечными батареями

Текст: Михаил Сухарев

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов в субботу приземлился в Крыму на аэродроме Табаско. Полет был проведен в рамках подготовки к кругосветной экспедиции на самолете с солнечными батареями на крыльях. Вместе с Конюховым в полете участвовал глава Федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский.

Конюхов вылетел из Подмосковья 5 июля. Полет изначально планировалось совершить за один световой день, но из-за метеоусловий планы пришлось изменить. Из Московской области самолет долетел до Воронежа, потом до Ростовской области, затем из-за погоды сел в Краснодарском крае. 6 июля путешественник отправился дальше, но снова вынужден был пережидать непогоду, на этот раз на крымском аэродроме в Коктебеле.

Фото: Майк Львовски/ РГ
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О завершении полета сообщил владелец аэродрома Табаско Сергей Шевчук. - Все в порядке, самолет только что сел. Все нормально, - рассказал Шевчук ТАСС.

Также он заявил агентству, что раньше в Крыму самолет с солнечными батареями никогда не приземлялся.

Аэродром Табаско находится в 20 километрах от Евпатории, это единственный частный аэродром в Крыму. Он принадлежит бывшему подполковнику МВД Сергею Шевчуку. На ироничной эмблеме - мексиканский красный перчик с крыльями и девиз по названию одного из альбомов "Пинк Флойд" - Wish You Were Here.

Как ранее сообщала "РГ", Федор Конюхов совершил перелет на разработанном в России уникальном летательном аппарате "Летающая Лаборатория". Этот самолет - прототип "Альбатроса", машины, на которой в 2021 году путешественник планирует совершить беспосадочную кругосветку с помощью энергии солнца.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Фото Федор Конюхов
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