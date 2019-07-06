Наглухо закройте окна: Ученые рассказали об опасности полярного дня

На Ямале солнце в эти дни не заходит за горизонт 24 часа в сутки. Ночью картина как в фантастическом фильме: светло, но ни одного человека на улице и плотно зашторенные темной тканью окна во всех домах. Как будто все попрятались от невиданных пришельцев. И так продолжается каждый год с середины апреля до середины августа. Это явление называется полярный день. Салехард - единственный город в мире, расположенный строго на линии Северного полярного круга (66 градусов 33 минуты 39 секунд северной широты), что и обуславливает в этих краях наличие полярного дня.

Для туристов это загадочная экзотика, а для коренного населения - мощное испытание для организма. Попробуйте выстроить свою жизнь, работу и, главное, выспаться ночью, когда круглые сутки светло. О том, как полярный день влияет на здоровье коренного населения, "РГ" рассказал заместитель директора Научного центра изучения Арктики Андрей Лобанов.

- Все физиологические процессы в нашем организме привязаны к солнечным суткам, в том числе и выработка гормонов. И когда привычные рамки исчезают, темное время суток не наступает, биоритмы человека сбиваются, резко нарушается секреция мелатонина (гормона сна) - все это вызывает повышенную тревожность, возбуждение. Человек постоянно находится в напряжении, его организм испытывает беспрерывный стресс, - говорит ученый.

Как отмечают специалисты, мелатонин - мощное противоопухолевое средство. Но его уникальные свойства в том и состоят, что он вырабатывается только ночью. Даже при плотно зашторенных окнах, наглухо закрытых дверях полноценная его выработка не происходит, наш организм очень сложно обмануть. При этом, как говорит Андрей Лобанов, искусственно выработанные заменители этого гормона, как правило, вызывают сонливость. В итоге понижается работоспособность, человек может оказаться в ситуации повышенного риска, сев, например, за руль автомобиля.

Эффект мелатонина многогранный, он связан со всеми звеньями эндокринной системы организма. При его недостатке снижаются защитные функции организма в принципе. Пробивается противоаллергическая защита, и как следствие, возникает риск заболевания астмой, возникновения диабета и так далее.

Причем, далеко не все факторы воздействия полярного дня на человека изучены, многое до сих пор остается загадкой. Вот какой пример привел Андрей Лобанов:

- Проведите эксперимент с росточком фасоли, даже в полной темноте он будет раскрывать свои листочки днем, и закрывать ночью. Иными словами, на него действуют механизмы, о которых мы ничего не знаем, а, следовательно, не можем знать и обо всех тонкостях воздействия полярного дня и ночи на человека.

К слову, французские ученые провели эксперимент, поместив группу добровольцев на несколько суток в абсолютно темную пещеру. В результате с точки зрения физиологической реакции организма, сутки для каждого из них в этих условиях получились индивидуальными по длительности: для кого-то 28 часов, для кого-то 30. Что еще раз подтверждает четкое влияние нормальной смены дня и ночи на состояние человека.

Есть и еще один любопытный факт, о котором рассказал Андрей Лобанов. За долгий исторический период развития человек привык опасаться сумерек, когда на него мог напасть зверь или враг. Эти опасения закрепились в подкорке. И сегодня с наступлением темноты человек невольно неосознанно испытывает повышенное напряжение. В полярный день сумеречные явления, по словам эксперта, присутствуют тоже, и это еще один фактор негативного влияния на человека.

Самый опасный месяц на Ямале - май. В этот период полярный день уже наступил, но еще не растаял снег. И влияние солнечного света усиливается в разы. Если посмотреть диаграмму дорожных и технологических происшествий, то именно на май как раз и приходится большинство из них. К середине августа полярный день идет на убыль, постепенно на улицах начинают включать фонари. Правда, там уже и до полярной ночи недалеко, но это, как пишут в романах, уже совсем другая история.

И что же в таком случае спросите делать коренным жителям? Паковать чемоданы и бежать из региона? Какие еще меры защиты кроме плотных штор существуют?

- Нужно правильное питание. Нужно употреблять больше продуктов, способствующих выработке мелатонина. Есть оленину, например: в ней веществ, которые помогают выработке этого гормона в десять раз больше, чем в свинине и говядине, - отмечает Андрей Лобанов. - Немало этих веществ в клюкве. Иными словами сама природа позаботилась о тех продуктах, которые помогают поддерживать здоровье жителям Крайнего Севера.

Еще ученые советуют почаще ездить в отпуск. Не зря же жителям Ямала положено 56 дней отдыха в году. А еще необходимо обливаться каждый день по утрам холодной водой. Как говорит Андрей Лобанов, это создаст некие реперные точки для организма, даст ему сигнал - наступило утро, пошел отсчет времени. И биоритмы будут меньше сбиваться.

К слову, сам ученый каждое утро окатывает себя ледяной водой из тазика, а его дети обязательно умываются холодной водой. Ведь как-никак, в Арктике живут.

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Полярный день, кроме России наблюдается в Швеции, Исландии, Норвегии, Финляндии.