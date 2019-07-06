Российские баскетболистки потеряли шансы выступить на Олимпиаде-2020

Женская сборная России по баскетболу потеряла шансы пробиться на Олимпиаду-2020.

Для того, чтобы попасть на олимпийский отборочный турнир, нашим нужно было войти в число шести лучших команд на чемпионате Европы. Однако подопечные Олафа Ланге с задачей не справились. В четвертьфинале россиянки крупно уступили команде Испании - 54:78, а в мини-турнире за 5-6-е места в полуфинале проиграли шведкам - 52:57.

Места в олимпийской квалификации посредством Евробаскета себе обеспечили команды Великобритании, Испании, Франции, Сербии, Бельгии и Швеции.

Добавим, что сборная России так же не смогла квалифицироваться на баскетбольный турнир Олимпиады-2016.