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06.07.2019 20:00
Рубрика: Спорт

Российские баскетболистки потеряли шансы выступить на Олимпиаде-2020

Текст: Илья Соболев

Женская сборная России по баскетболу потеряла шансы пробиться на Олимпиаду-2020.

Фото: www.fiba.basketball
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Для того, чтобы попасть на олимпийский отборочный турнир, нашим нужно было войти в число шести лучших команд на чемпионате Европы. Однако подопечные Олафа Ланге с задачей не справились. В четвертьфинале россиянки крупно уступили команде Испании - 54:78, а в мини-турнире за 5-6-е места в полуфинале проиграли шведкам - 52:57.

Места в олимпийской квалификации посредством Евробаскета себе обеспечили команды Великобритании, Испании, Франции, Сербии, Бельгии и Швеции.

Добавим, что сборная России так же не смогла квалифицироваться на баскетбольный турнир Олимпиады-2016.

Спорт Баскетбол Олимпиада-2020
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