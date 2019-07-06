В Калифорнии ввели режим ЧС после землетрясения

В пострадавшем от мощного землетрясения округе Сан-Бернардино на юге Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом объявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

"Губернатор Гэвин Ньюсом сегодня выпустил постановление о введении режима ЧС для близлежащего округа Сан-Бернардино, который также пострадал от землетрясения высокой магнитуды рядом с (городом, - прим. "РГ") Риджкрест, повредившего важную инфраструктуру, дома и другие строения и привело к очагам возгорания", - говорится в сообщении на сайте главы Калифорнии.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло в пятницу в 17 километрах к северо-востоку от города Риджкрест, по данным Reuters, став самым мощным в штате с 1999 года - подземные толчки можно было ощутить в Лас-Вегасе и Мексике. Как сообщил в Twitter ситуацинно-кризисный центр МИД РФ, в результате землетрясения на юге Калифорнии более 200 тысяч человек остались без электричества. Кроме того, разрушены несколько жилых домов, повреждены некоторые участки дорог, кое-где из-за утечки газа возникли пожары. Точное число пострадавших от стихии пока неизвестно.

Отметим, что это уже второе за неделю землетрясение в Калифорнии. 4 июля на юге штата зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,4 балла.