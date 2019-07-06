В Минтрансе назвали сроки нормализации выдачи багажа в Шереметьево

Ситуация с выдачей багажа в аэропорте "Шереметьево" должна стабилизироваться к 15 августа, сообщили в Минтрансе по итогам прошедшего экстренного совещания.

До 10 июля аэропорт проработает и представит утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации.

"Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации - до 15 августа", - приводятся слова министра транспорта Евгения Дитриха в сообщении, поступившем в редакцию.

Министр отметил неполноценную проработку всех процессов при передаче функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хэндлинг". В частности, недостаточно подробно была регламентирована часть технологических процессов, не на должном уровне организована работа с персоналом.

Проблемы с выдачей багажа начались в конце мая. Ожидать багажа приходится по несколько часов. Некоторые пассажиры улетают без багажа.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в пятницу сообщила, что ряд руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево Хэндлинг" уволены из-за задержек с выдачей багажа в аэропорту, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях.