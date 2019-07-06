В Одессу впервые пришел американский танкер с нефтью

В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США. Танкер Wisdom Venture под флагом Гонконга доставил из США 75 тысяч тонн топлива, сообщает пресс-служба порта.

По данным администрации порта, разгрузка в резервуары займет около 36 часов. Сырье планируется переправить на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken должен прибыть в августе. Украинские власти умолчали о стоимости топлива, доставленного через океан.

Напомним, Россия с 1 июня запретила поставки нефти на Украину. Этот шаг стал ответом на введение Киевом эмбарго на российские товары. При этом российская сторона отмечает, что отменит запрет в ответ на аналогичные действия со стороны Киева.