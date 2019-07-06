Видео: "Локомотив" отпраздновал свой третий Суперкубок

И вот проклятие снято. Наверное, поэтому футболисты "Локо" отметили успех так эмоционально. Празднование началось уже на поле. Заполучив Суперкубок, игроки во главе с наставником Юрием Семиным отправились к трибунам, которые, кстати, начало матча провели в молчании. "9 июля будет с ними встреча. Послушаем какие-то претензии. Это надо делать", - сказал позже Юрий Павлович на пресс-конференции.

Впрочем, в стороне от празднования фанаты не остались, проскандировав вместе с игроками несколько кричалок.

Затем торжества переместились в раздевалку. У входа сразу образовался затор из журналистов, в который внезапно попали игроки "Зенита", покидавшие стадион через тот же коридор. Они на автомате заглядывали в приоткрытую дверь и тут же старались прибавить шагу. Все-таки проигрывать всегда обидно. Даже, если речь идет о Суперкубке, который многие считают второстепенным призом.

Между тем, победители дожидались заветной чаши, который после некоторой паузы принес в своих объятиях Маринато Гилерме. Одним из первых шампанское из Суперкубка пригубил капитан команды Ведран Чорлука. Он же, как оказалось, был ответственным и за музыкальное сопровождение вечера. Составители плейлиста не стали придумать что-то сверхоригинальное: из динамиков звучали песни военных лет.

Самое интересное, что главным заводилой в раздевалке был не кто-нибудь из футболистов. Годы идут, но Юрий Палыч, справивший в мае 72-летие, стареть и не думает. Услышав знакомые слова из песни "День Победы", тренер начал не только подпевать, но и танцевать. А потом, отправился с кубком к игрокам: чтобы победное шампанское не миновало никого из подопечных.

К Семину можно относиться по-разному. Но факт остается фактом: Палыч выиграл уже третий трофей после 70 лет. И кажется, хочет побеждать еще.