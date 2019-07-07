Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения

Борис Джонсон, наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра Великобритании от партии консерваторов, заявил, что он всерьез рассматривает выход Соединенного королевства из ЕС без соглашения.

"Я не блефую… Наши партнеры должны посмотреть нам в глаза, и подумать: "Боже, эти британцы действительно собираются уходить, причем на своих условиях", заявил политик в интервью газете Sunday Telegraph.

Так же он заявил, что те, кому не по душе идея жесткого Brexit, на самом деле вообще не хотят выхода из Евросоюза. Напомним, согласно договоренностям на сегодняшний день, Лондон должен выйти из ЕС 31 октября, со сделкой или нет - Брюссель оставил это на усмотрение британской стороны.

При этом нынешний премьер-министр Тереза Мэй покидает досрочно свой пост именно потому, что парламент Великобритании не согласен на выход без соглашения, но и одобрить сделку не стремится. Евросоюз со своей стороны от новых переговоров отказывается. Как с этой коллизией намерен справляться Джонсон, остается неясным, особенно учитывая, что с 25 июля по 3 сентября депутаты уйдут на каникулы.

Тем временем британский таблоид The Sun подливает масла в огонь - он опубликовал статью, в которой говорится со ссылкой на службы разведки, что у Джонсона "язык как помело", из-за чего его даже не приглашали на некоторые закрытые совещания в бытность главой МИД.

Имя нового премьера Соединенного королевства должно стать известно 23 июля, а на следующий день Мэй передаст ему свои полномочия.

