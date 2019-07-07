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Рубрика: В мире

Экзитпол: Партия "Новая демократия" выиграла досрочные выборы в Греции

Текст: Александр Гасюк (Афины)

Согласно первому опубликованному после закрытия избирательных участков экзитполу, на досрочных парламентских выборах в Греции со значительным отрывом побеждает консервативная партия "Новая демократия".

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Проведенный по заказу ведущих греческих СМИ опрос респондентов на выходе из мест волеизъявления показывает, что "Новая демократия" получит от 38 до 42% голосов избирателей. Правящая в настоящее время партия СИРИЗА отстает на десять процентных пунктов - ее поддерживают от 26 до 30,5% опрошенных.

Экзитпол также дает основания полагать, что в парламент Греции следующего созыва также проходят левоцентристская партия "Движение за перемены" (6-8%) и Коммунистическая партия Греции (5-7%).

Результаты "малых" политических сил - ультраправой партии "Золотая заря", правой "Греческое решение" и партии скандально известного экс-министра финансов Греции Яниса Варуфакиса - колеблются в районе 3%, и на данный момент неясно, смогут ли они пройти в парламент.

Первые предварительные результаты итогов голосования будут официально объявлены МВД Греции позднее вечером.

В мире Европа Греция
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