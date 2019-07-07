Экзитпол: Партия "Новая демократия" выиграла досрочные выборы в Греции

Согласно первому опубликованному после закрытия избирательных участков экзитполу, на досрочных парламентских выборах в Греции со значительным отрывом побеждает консервативная партия "Новая демократия".

Проведенный по заказу ведущих греческих СМИ опрос респондентов на выходе из мест волеизъявления показывает, что "Новая демократия" получит от 38 до 42% голосов избирателей. Правящая в настоящее время партия СИРИЗА отстает на десять процентных пунктов - ее поддерживают от 26 до 30,5% опрошенных.

Экзитпол также дает основания полагать, что в парламент Греции следующего созыва также проходят левоцентристская партия "Движение за перемены" (6-8%) и Коммунистическая партия Греции (5-7%).

Результаты "малых" политических сил - ультраправой партии "Золотая заря", правой "Греческое решение" и партии скандально известного экс-министра финансов Греции Яниса Варуфакиса - колеблются в районе 3%, и на данный момент неясно, смогут ли они пройти в парламент.

Первые предварительные результаты итогов голосования будут официально объявлены МВД Греции позднее вечером.