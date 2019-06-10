Ципрас попросил президента Греции распустить парламент

Президент Греции Прокопис Павлопулос в понедельник принял премьер-министра страны Алексиса Ципраcа и согласился с его предложением провести досрочные парламентские выборы в стране 7 июля.

По мнению Ципраса, результаты состоявшихся в конце мая выборов в Европарламент, на которых правящая в Греции партия СИРИЗА потерпела сокрушительное поражение, создали ситуацию продолжительной политической неопределенности. Она способна нанести ущерб восстановлению экономики страны и для того, чтобы этого не произошло необходимо провести внеочередные парламентские выборы, считает глава греческого правительства.

"С чувством полной ответственности я прошу распустить парламент и назначить дату национальных выборов для получения нового мандата", сказал президенту Греческой Республики Алексис Ципрас.

Со своей стороны Павлопулос заявил, что в соответствии с конституцией страны принимает предложение премьера.

По мнению большинства местных комментаторов, наибольшие шансы выиграть предстоящие через месяц выборы в Греции имеет правоконсервативная партия "Новая демократия". Согласно последним опросам общественного мнения, данная политическая сила опережает правящую СИРИЗА на 9 процентных пунктов. Обозреватели в Афинах не исключают, что "Новая демократия" на волне очевидного разочарования греческого электората в политике Ципраса может набрать порядка 36-38 процентов голосов избирателей. Реализация такого прогноза позволит консерваторам получить около 160 мест в 300-местном парламенте Греции и самостоятельно сформировать следующий кабинет министров страны.