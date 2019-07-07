Hyundai i30 N: кто будет покупать хот-хэтч за 2,3 млн рублей

Компания Hyundai не побоялась привезти в Россию автомобиль, который массовым у нас точно не станет. i30 N призван еще больше поднять имидж марки, а также доказать, что "заряженный" хэтчбек может быть спорткаром на каждый день.

Как снаружи

Глядя на этот красный Hyundai сразу и не скажешь, что корейский хэтчбек готов утереть нос многим признанным лидерам сегмента. Спереди лишь буква N может навести на мысль о том, что это не простой Hyundai. И с ним шутки плохи.

А вот над кормой i30 N дизайнеры потрудились на славу. Треугольный стоп-сигнал на массивном антикрыле, два круглых хромированных патрубка глушителя и псевдодиффузор делают хот-хэтч очень злым и агрессивным.

Еще больше запоминается и выделятся версия Ultimate, которую, например, мы видели на презентации модели, а сейчас компания активно использует ее в своей рекламе. Эта машина получила уникальный голубой цвет - очень сочный и яркий. Трудно не заметить!

Как внутри

"Горячий" хэтчбек должен выделяться не только снаружи, но и внутри. На деле оказалось, что салон i30 N слишком прост. Плохо это или хорошо - каждый решает сам. Но я ожидал увидеть что-то интересное, вызывающее. Здесь нет красной прострочки на коже, скошенного внизу руля и кричащих о спортивности элементов.

Да, есть накладки на педали, коврики с буковкой N, черная крыша и стильный набалдашник "механики", однако глобально ситуацию все вышеперечисленные штрихи не меняют. Интерьер "заряженного" Hyundai узнаваем (почти все это можно увидеть в каждой модели марки), а потому немного скучен. С другой стороны - других претензий к нему нет, ведь все детали продуманы, а качество материалов на высоте.

И места здесь, несмотря на то, что это все-таки компактный автомобиль, вполне достаточно. Спереди ничуть не чувствуешь себя ущемленным. Кресла хоть и имеют спортивный профиль - отлично подойдут не только для покатушек на треке, но и для поездок на дальние расстояния (в чем мы, кстати, и убедились). Конечно, на втором ряду жизненного пространства уже не так много, втроем разместиться там вряд ли получится, но это уже издержки сегмента.

А еще у хэтчбека неплохой багажник (хотя покупателей этой машины он вообще вряд ли интересует). Объем грузового отсека - почти 400 литров, есть крючки для поклажи и удобные отсеки для незамерзайки. А если сложить задние сидения, то вообще получим 1287 литров - солидный результат. Впрочем, главное совсем не это. А то, как i30 N едет.

В движении

Москва. Вечер пятницы. Не самое лучшее время для того, чтобы взять на тест машину на "механике", а потом часами пробираться через пробки вместе с дачниками. Но ничего не поделаешь, придется изнывать под палящим солнцем в компании с хэтчбеком и тысячами горожан. А ведь i30 N создан совсем для другого.

После двух с половиной часов тырканий перед моим взором наконец открылась пустая дорога с идеальным асфальтом - пора проверить "корейца". Включаем режим "спорт", надавливаем на педаль, а затем "первая", "вторая", "третья".

Передачи перещелкиваются очень быстро и четко, а сам i30 N своим приятным рыком двигателя (звук здесь, кстати, сочный и не фальшивый) как бы подначивает тебя: "Давай быстрее, еще быстрее!". Очень легко забыться и не заметить, что цифры на приборной панели далеки от тех, что разрешены ПДД. Так что я очень удивлюсь, если по итогам теста не "прилетит" пару-тройку штрафов.

При создании этой машины перед инженерами стояло несколько задач. i30 N должен был уверенно смотреться на треке и при этом оставаться комфортным в обычной жизни. И может это покажется странным, но ребятам из Hyundai справились - им удалось найти баланс.

Хэтчбек прекрасно управляется - реакция, передаваемая на передние колеса, незамедлительна. Ты полностью чувствуешь машину, понимаешь, что будет в ту или иную секунду. Отлично себя показал автомобиль и в поворотах. Благодаря адаптивным амортизаторам заходить в виражи можно почти под критическими углами. Крены минимальные. Сразу понимаешь, что не зря i30 N проехал 10 тысяч тестовых километров по Северной петле Нюрбургринга.

Обычно подвеска у таких машин очень некомфортна на обычных дорогах. Но это не про корейский хэтчбек. На нем ты не объезжаешь каждую маленькую яму и не содрогаешься при виде стыков, которые тут же передаются на пятую точку. i30 N без проблем может стать автомобилем на каждый день, ну а в выходные отправиться на трек.

Что в итоге

i30 N - единственный представить сегмента "горячих" хэтчбеков в России. Можно долго рассуждать о том, что время таких машин в нашей стране ушло, дескать, акценты покупателей сместились. И это действительно так - все сегодня хотят ездить на кроссоверах.

Но отрадно, что корейцы решились и все-таки привезли к нам i30 N. Да, стоит он внушительных денег. За младшую версию (именно она у нас была на тесте) с двигателем на 249 л.с. надо отдать 2,2 млн рублей, комплектация с мотором на 275 л.с. обойдется в 2,3 млн рублей.

Цена - это главная проблема этой машины (вы сейчас засмеетесь, такое можно сказать почти про все автомобили). Не, ну правда. У Hyundai получилось сделать отличную "зажигалку", на которой спокойно можно ездить и в обычной жизни, и не стыдно выехать на трек.

Другое дело, что людей, которые захотят и смогут купить i30 N в России, очень и очень мало. А потому, конечно, для корейцев это в первую очередь имиджевая модель, демонстрирующая технологии компании.