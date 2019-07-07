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07.07.2019 09:25
Рубрика: Легковые авто

Как обслуживать автомобильный кондиционер

Текст: Виталий Архиреев
Старинная поговорка про подготовку саней летом отлично трансформируется в современную про автомобильный кондиционер. Готовить, как некоторые из автолюбителей уже поняли, его лучше весной, чтобы не страдать от летней жары в разогретом до температуры русской бани салоне машины.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Бактерии

Самое простое, с чем можно справиться самостоятельно в обслуживании автомобильного кондиционера, это антибактериальная обработка.

На рынке достаточно средств для данной процедуры. Цены начинаются от 300 рублей за баллон, которого хватит на одну обработку. Самое сложное в этом - демонтаж салонного фильтра. Дело в том, что во многих автомобилях салонный фильтр расположен в не очень доступном месте.

Фото: iStock
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Препарат с помощью специального зонда, входящего в комплект, распыляется в дренажное отверстие для конденсата и в отверстия воздуховодов. После процедуры систему следует продуть в течение 5-10 минут. В заключение нужно вернуть салонный фильтр на место. Иногда можно встретить препараты с добавлением эфирных масел. К примеру, это может быть мята или эвкалипт. Маркетинговый ход, не более, но приятно.

Сейчас мы описали процедуру, которая может незначительно разниться в рекомендациях от производителей. Но точно, что её нельзя назвать сложной или дорогостоящей.

Профилактика

Антибактериальная обработка - это тоже профилактика. Но профилактика не только автомобильного кондиционера, но и вашего здоровья. Зачастую то, что мы принимаем за простуду от холодных потоков автомобильного кондиционера, есть инфекция, попавшая в организм из дефлекторов вентиляции. Не исключено, что вы замечали, как быстро наваливается усталость даже в коротком автомобильном путешествии или раздражается слизистая глаз. Причины мы описали выше.

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
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Теперь о профилактических работах по обслуживанию самого кондиционера. В большинстве случаев достаточно осмотра патрубков системы. Со временем материал, подвергающийся перепадам температур, может ссыхаться или растрескиваться. Если на шлангах и трубках появились маслянистые подтеки, это повод для более глубокой диагностики на СТО.

Диагностику автомобильного кондиционера производители рекомендуют проводить раз в год. В перечень работ входит: диагностика самого компрессора, шлангов и прокладок, замер уровня хладагента (фреон), уровня масла.

Количество фреона и масла, которое используется для смазки компрессора и уплотнителей, в системе снижается естественным образом. Ориентировочные потери - 3-5% в год. Таким образом, нет ничего удивительного, если при обслуживании вам предложат восполнить потери.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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Цены на диагностику работы кондиционера колеблются в зависимости от модели авто, региона и аппетитов сервисменов. В большинстве случаев нижняя планка - 1 500 рублей.

В период, когда вы не пользуетесь кондиционером, скорее всего это зима, нужно периодически, предварительно прогрев салон, включать на несколько минут и кондиционер. Это гарантирует распределение смазки по рабочим поверхностями и уплотнителям.

Ремонт

Самостоятельный ремонт автомобильного кондиционера - процедура не для каждого автолюбителя. Гораздо эффективней и правильней обратиться к специалистам. В большинстве случаев все причины ремонта связаны с несколькими деталями и узлами, которые пришли в негодность по ряду причин. Это может быть отсутствие регулярного обслуживания, механические повреждения, износ подшипников, нарушения и замыкания в электрической цепи.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Причины бить тревогу следующие: шум при работе, снижение эффективности охлаждения, самопроизвольное отключение, наличие влаги в салоне, обмерзание шлангов, прерывистая подача воздуха в салон.Чаще всего ремонту подвергаются: вентилятор, компрессор, датчик давления и регулируемый вентиль, рессивер-осушитель, испаритель и охладитель.

#автомобили