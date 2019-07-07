Косачев: Только США могут спасти ядерную сделку с Ираном

Новости

Для пострадавших от наводнения в Тулуне открыли бесплатную баню 11:23
Конюхов отправится на Камчатку на экспериментальном самолете 11:14
На Урале возбудили уголовное дело после взрыва бензовоза 11:05
ПБК "Локомотив-Кубань" объявил о первом новичке команды 10:55
В Крыму нашли фальшь в антироссийской резолюции ОБСЕ 10:44
В Иркутскую область вертолетом отправили вакцину от гепатита А 10:17
Как обслуживать автомобильный кондиционер 09:25
Интернет-пользователей встревожило странное поведение Зеленского 09:00
Не менее 12 человек погибли при теракте в афганском городе Газни 08:53
Палестинец использовал автомобиль для атаки на военных Израиля 08:35
В Якутии и на Колыме за 5 лет модернизируют 16 аэропортов 08:32
В России возродили легендарный грузовик 08:00
Власти Приморья попросили правительство РФ помочь обманутым дольщикам 07:54
Семь человек стали жертвами ДТП в США 07:44
Мэр Сыктывкара ушел в отставку 07:26
Много ли на самом деле премиума в компактном кроссовере Lexus UX 07:25
Врач рассказал, что на самом деле нужно делать при солнечном ожоге 07:15
Украинский военный расстрелял националистов "Азова" 06:33
Британский посол назвал администрацию Трампа беспомощной 05:49
В Бразилии на 89 году жизни скончался отец босса-новы 05:31
Спецслужбы Турции изъяли 18 граммов радиоактивного вещества 04:40
СМИ: США и КНДР проведут переговоры в Швеции 03:55
Судно с мигрантами зашло в порт Италии вопреки запрету властей 03:34
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале 02:49
Умер "отец босса-новы" Жуан Жилберту 02:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
07.07.2019 11:25
Рубрика: Власть

Косачев: Только США могут спасти ядерную сделку с Ираном

Текст: Галина Мисливская
Иранские власти действуют логично, поэтапно снимая с себя обязанности по соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, вина за это лежит на Вашингтоне, ему и спасать ситуацию, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее власти Ирана приняли решение больше не соблюдать ограничения на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах. По словам заместителя министра иностранных дел ИРИ Аббаса Арагчи, "двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы" со стороны Запада.

Фото: REUTERS/Abdullah Dhiaa Al-deen
Президент Ирана назвал санкции США "актом терроризма"

"Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней", - сказал он.

"При всем сожалении, в связи с действиями Ирана нельзя отказать Тегерану в железной логике и, следовательно, юридической обоснованности его действий", - сказал Косачев РИА Новости.

Он напомнил, что "СВПД изначально "взорвали" американцы, а затем европейцы долго тянули с выполнением своей части обязательств - создание механизма взаиморасчетов INSTEX необоснованно затянулось, и заработает он, наконец, или нет - по-прежнему большой вопрос".

Однако самое главное здесь не уровень обогащения урана, а готовность иранских вернуться в режим выполнения СВДП, "если и как только аналогичный подход гарантирует Вашингтон", подчеркнул Косачев.

"Так что мяч на американской стороне, и только она может спасти договоренности, кстати - сертифицированные Советом Безопасности ООН", - добавил сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Иран Законодательная власть Совет Федерации Ядерная программа Ирана
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Иркутскую область вертолетом отправили вакцину от гепатита А
Иран объявил о повышении уровня обогащения урана
В Совфеде прокомментировали поставки американской нефти на Украину
Интернет-пользователей встревожило странное поведение Зеленского
Украинский военный расстрелял националистов "Азова"