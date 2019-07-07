Косачев: Только США могут спасти ядерную сделку с Ираном

Ранее власти Ирана приняли решение больше не соблюдать ограничения на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах. По словам заместителя министра иностранных дел ИРИ Аббаса Арагчи, "двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы" со стороны Запада.
"Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней", - сказал он.
"При всем сожалении, в связи с действиями Ирана нельзя отказать Тегерану в железной логике и, следовательно, юридической обоснованности его действий", - сказал Косачев РИА Новости.
Он напомнил, что "СВПД изначально "взорвали" американцы, а затем европейцы долго тянули с выполнением своей части обязательств - создание механизма взаиморасчетов INSTEX необоснованно затянулось, и заработает он, наконец, или нет - по-прежнему большой вопрос".
Однако самое главное здесь не уровень обогащения урана, а готовность иранских вернуться в режим выполнения СВДП, "если и как только аналогичный подход гарантирует Вашингтон", подчеркнул Косачев.
"Так что мяч на американской стороне, и только она может спасти договоренности, кстати - сертифицированные Советом Безопасности ООН", - добавил сенатор.