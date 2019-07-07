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Текст:   Екатерина Ясакова 
17:03 07.07.2019

Вверх по эскроу

Минстрой утвердил нормативы средней рыночной стоимости одного квадратного метра в регионах. Приказ об этом публикует "Российская газета".
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Новые показатели несколько выше, чем в прошлые годы. Однако в целом цифры носят позитивный характер, считают эксперты. "Правительство как может старается сдерживать стоимость. Однако на цены сильно влияет инфляция. Переход на эскроу-счета с 1 июля также повлияет на то, что стоимость квадратного метра повысится. Однако пока удается удерживать планку. На коммерческом рынке цена метра заметно выше", - рассказал "РГ" эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин.

Фото: iStock
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По его словам, нормирование в эпоху рыночной экономики играет далеко не первую роль. Каждый застройщик сам решает, по какой цене покупать стройматериалы и какую зарплату платить своим работникам. Поэтому реальная цена квадратного метра жилья может сильно отличаться от нормативов. Однако есть исключения.

"Есть случаи, когда цену нужно планировать. Например, это касается приобретения жилья для детей-сирот, военнослужащих, расселения аварийного жилья. Здесь государство берет на себя функцию строительства и приобретения жилого фонда. В этом случае ориентироваться на рыночную стоимость невозможно", - отметил Кокин. И минстрой регулярно рассчитывает стоимость жилья. Средняя рыночная цена за квадратный метр вычисляется на основе среднерыночных цен на первичном и вторичном рынках, а также средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра.

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