Много ли на самом деле премиума в компактном кроссовере Lexus UX

Получите ли вы полный набор премиальных фишек, остановив выбор на самом миниатюрном SUV компании Lexus? Корреспондент "РГ" выяснил это на примере гибридной модификации UX 250h. Наш вердикт - такой SUV не разочарует молодых клиентов с чувством вкуса и деньгами в кармане.

В обойме компании Toyota имеется новомодный кроссовер С-HR, цены на который начинаются с относительно демократичной отметки 1 367 000 рублей. Однако вы захотели вкусить премиума, то сможете обратить внимание на близкородственный автомобиль компании Lexus.

Речь о модели Lexus UX, которая, как и С-HR, базируется на современной платформе GA-C, однако в отличие от массового "японца" предлагается у нас не только в бензиновом, но и в гибридном исполнении. Самый доступный UX 250h - это машина за 2 848 000 рублей. Так стоит ли переплачивать за премиальный продукт практически в два раза? Это мы и попытались выяснить в ходе обстоятельного тест-драйва бензо-электрической модификации самого миниатюрного кроссовера Lexus.

Дорогой забияка

Дизайнеры японской премиум-марки сделали всё, чтобы их "малыш" выглядел дорого и провокационно. Для этого они фактически масштабировали старшую модель NX. Что получилось в итоге? Мы видим покатую крышу, рубленные формы кузова, острые кузовные фаски, злую, непропорционально крупную радиаторную решетку, и все это - с поправкой на компактные габариты. Получилось ли органично? Вполне. Хотя консерваторам может и не понравиться. Однако у маркетологов Lexus есть ответ и на это - их детище адресовано молодым.

Еще один спорный момент - клиренс. Формально у UX он 200 мм. Однако фактически до нижней точки кузова здесь 160 мм, а если вы возвращаясь на этой машине с загруженным салоном и багажником, UX потеряет еще пару сантиметров дорожного просвета - примите эту особенность во внимание. Будьте внимательны при открывании дверей у высоких бордюров. Впрочем, совсем уж перестраховываться нет нужды. Нижние кромки дверей здесь одеты в пластик - откроешь их, не посмотрев, у высокого препятствия - полимерная броня защитит, проверено!

Салон исполнен с оглядкой на старшие модели Lexus, и признаемся, находится здесь приятно. По крайней мере, в сравнении с С-HR материалы здесь более изысканны, а можно даже сказать - и шикарны: повсюду мягкий пластик, алюминий, натуральная кожа. Панель приборов цифровая, с возможностью варьировать показатели и цветовые темы.

На центральном тоннеле тестового автомобиля (в одной из старших комплектаций) установлен тач-пад для навигации по меню широкоформатного 7-дюймового дисплея, звук системы Mark Levinson богат на полутона, опционально доступен фирменный "климат-консьерж", знакомый по флагманской модели LS. Кстати, в топе гибридной модификации вы получите центральный дисплей с диагональю уже на 10,25 дюйма. C-HR с его восемью дюймами такой и не снился. Хороши и оригинальны также и клавиши по центру консоли. С помощью них особенно удобно управлять микроклиматом - нажимаешь клавишу вверх - температура возрастает, вниз - уменьшается.

Передние кресла гибридного UX - глубокие и удобные, выполненные на спортивный манер, но при этом позволяющие расслабиться и сохранить силы. В виде опции предлагается электропривод настройки. Диван не менее комфортабельный - с валиками боковой поддержки и выдвижным подлокотником. В преимущества премиум-модели запишем также "человеческий" обзор через задние боковые стекла - у тойотовского родственника (C-HR) в этом плане все гораздо хуже - если сзади усядутся дети, им придется вытягивать шею, чтобы смотреть из окна в узкую оконную брешь. Все бы хорошо, но колесная база 2640 мм не позволила выделить на "галерке" UX много пространства - для высоких пассажиров его тут прямо-таки впритык по всем направлениям.

Та же история с багажным отделением на 272 л - сюда влезет лишь пара не самых крупных чемоданов, размещать которые будет не очень удобно из-за немаленькой погрузочной высоты отсека (около 82 см). Нужно помнить и о том, что в топовых комплектациях с 18-дюймовыми колесами (в отличие от начальных и средних версий с 17-дюймовой резиной) здесь не предусмотрена "запаска" - в данном случае можно полагаться на ремкомплект и штатные шины Run flat.

Премиальные бонусы

Представители пресс-службы Lexus, равно как дилеры марки, не преминут предупредить - не сравнивайте UX с C-HR, это разные продукты! По инженерии различия действительно имеются. К примеру, разработчики подарили UX более жесткий кузов с передним подрамником из высокопрочной стали, алюминиевыми дверями и передние крыльями и крышкой багажника из композита на алюминиевом каркасе. Как следствие, у UX один из самых низких центров масс в классе.

Линейки моторов и трансмиссий тоже разные. Слабосильных моторов (как начальный 1,2-литровый 115-стильный турбодвигатель C-HR) и "механики" попросту не предусмотрено. Вы можете выбрать UX 200 с передним приводом, 2-литровым 150-сильным бензиновым мотором и вариатором с механической первой передачей (в начале движения используется классическая зубчатая передача) или же - замахнуться на гибридную версию UX 250h.

Дефорсированный до 146 л.с. 2-литровый бензиновый "атмосферник" дополнен здесь двумя электромоторами. Первый установлен в тандеме с бензиновым двигателем и приводит передние колеса. Второй в составе полноприводной трансмиссии E-Four размещен на задней оси. В состав привода входит также никель-металлогидридная батарея, размещенная перед задней осью, и электромеханический вариатор. Совокупная производительность гибридной установки составляет 178 л.с. При этом в любом UX вы можете выбрать один из трех режимов движения (Eco, Normal или Sport) поворотным тумблером справа от "приборки".

Жаловаться на динамику 150-сильной бензиновой машины грех даже по высоким стандартам Lexus. Даже по паспорту UX 200 разгоняется до 100 км/ч за 9,2 секунды. А гибрид, электрический агрегат которого ассистирует при наборе скорости и того шустрее - на ускорение до "сотни" уходит 8,5 с. Важно и то, что гибрид остается неизменно приемистым в разных скоростных диапазонах. Задора мотора хватает для быстрых ускорений и в городе, и на трассе, а расход топлива при желании можно удержать на уровне 4,8 л/100 км в смешанном цикле. Пожалуй, единственный минус - топливный бак лишь на 43 л. - на 4 л меньше, чем у бензиновой модификации.

По управляемости коллеги по цеху Toyota и Lexus довольно близки - у обоих независимые подвески спереди и сзади и достаточно плотное шасси. Однако производительный гибридный привод UX позволяет реализовать возможности подвески в большей мере. Ехать хочется азартно, и это почти всегда получается несмотря на то, что руль длинноват, а упругие элементы настроены по-лексусовски комфортно ради пущей плавности хода. Хороши и тормоза, радующие и информативностью, и цепкостью. Наконец, как можно догадаться, этот Lexus даст фору собрату Toyota по шумоизоляции - каноны премиальной марки того требуют. Однако сказать, что все шумы удалось изолировать, все же нельзя. К примеру, гул шин в салоне вполне различим.

Бездорожье? Если честно - только легенькое. Ведь задние колеса приводятся здесь очень компактным электромоторчиком Aisin с отдачей лишь 7 л.с. и 55 Нм. Сами видите, тяги и мощности назад поступает негусто. И все же гибрид на проселке будет предпочтительнее бензиновой версии - задние колеса автоматически подключатся при пробуксовке передних и "японец" сможет решительнее проехать по скользким и рыхлым поверхностям. Штурм бездорожья затруднит также не самая выдающаяся геометрическая проходимость.

Чем еще запомнился японский премиум-компакт? Например, интересными компоновочными фишками. К примеру, мягкую шторку багажника здесь можно свернуть в небольшое кольцо (как фотографические экраны для подсветки) и уложить в фирменный мешочек. Мелочь, а приятно.

Добавим, что автомобиль, побывавший у нас на тесте, мог похвастать богатым оснащением (противотуманки, датчик дождя, подогрев всех сидений, зеркал и руля, двухзонный климат-контроль, электропривод пятой двери, камера заднего вида, "парктроники" по кругу).

За начальный гибрид - повторимся - на нашем рынке попросят 2 848 000 рублей, а топовая комплектация потянет и вовсе на 3 736 000 рублей и здесь будут такие премиальные позиции, как цветной проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD), климат-консьерж, комплекс систем активной безопасности Lexus safety System+, аудиосистема Mark Levinson и многое другое. В конкуренты можно записать BMW X2, Volvo XC40 и Range Rover Evoque.