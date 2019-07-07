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Рубрика: В мире

Ципрас дошел до урны

Правящая в Греции партия СИРИЗА может лишиться власти по итогам выборов
Текст: Александр Гасюк (Афины)
Российская газета - Столичный выпуск № 146(7904)
В воскресенье, 7 июля, в охваченной 39-градусной жарой Греции прошли досрочные парламентские выборы. По результатам голосования "леворадикальная" партия СИРИЗА и ее лидер - премьер-министр Греции Алексис Ципрас потерпели крупное поражение, а власть в Афинах перейдет к консервативной и проевропейской "Новой демократии".
Фото: Костис Нтантамис/ РИА Новости Фото: Костис Нтантамис/ РИА Новости
Фото: Костис Нтантамис/ РИА Новости

Согласно предварительным данным МВД Греции, за консерваторов отдали голоса 39,75 процентов избирателей, СИРИЗА поддержали 31,4 процента электората. В национальный парламент следующего созыва также проходят левоцентристская партия "Движение за перемены" (8%), Компартия Греции (5,3%), а также две "малые" политические силы - правая партия "Греческое решение" (3,8%), а также партия скандального экс-министра финансов Греции Яниса Варуфакиса (3,4%).

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Ципрас и его партия СИРИЗА потерпели поражение на евровыборах

Несмотря на зной, летние каникулы и традиционное для эллинов время поездок на острова, явка составила более 56 процентов, что превысило все возможные прогнозы.

Собственно, плачевный для разонравившегося большинству греков Алексиса Ципраса итог голосования практически полностью соответствует соцопросам, активно публиковавшихся местными СМИ. Согласно им, после проигранных СИРИЗА "вчистую" майских выборов в Европаламент, "Новая демократия" захватила и прочно удерживала первую позицию, опережала "леворадикалов" на 9-11 процентных пунктов. По оценкам обозревателей, столь существенный разрыв обусловлен широким разочарованием и усталостью почти 10-миллионного греческого электората от затянувшегося популистского курса Ципраса.

Несмотря на все обещания этого политика своим избирателям, по прошествии 4,5 летнего пребывания СИРИЗА у власти, не считая небольшое падение безработицы и некоторую стабилизацию национальной банковской системы, греческая экономика по-прежнему не дает поводов для оптимизма.

В то же время лидер "Новой демократии", получивший элитарное высшее образование в США 51-летний Кириакос Мицотакис обещает стране новые реформы, снижение налогов для бизнеса, а также бум иностранных инвестиций и экономический рост.

В зависимости от окончательных итогов голосования "новодемократы" могут получить от 155 до 160 мест в 300-местном парламенте. Не исключено, что это даст консерватором возможность самостоятельно сформировать следующее правительство Греции и избежать необходимости вступать в коалицию с другими политическими силами.

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"Новая демократия" победила на парламентских выборах и Мицотакис станет следующим премьер-министром Греции, - говорит "РГ" аналитик Международного центра европейских исследований (CIFE) Георгиос Дзогопулос, - Ожидаемая смена правительства в Афинах вызвала оптимизм на международных финансовых рынках. Но задача для Мицотакиса будет весьма трудной".

По словам политолога, первым же испытанием для главы консерваторов станет попытка убедить внешних кредиторов Афин - Евросоюз и ЕЦБ - в необходимости снизить чрезвычайно жесткие целевые макроэкономические показатели для бюджета страны (обязательство достигнуть их ранее взяло на себя правительство Ципраса). И не далеко факт, что в Брюсселе пойдут на встречу следующему греческому правительству.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

В мире Европа Греция
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