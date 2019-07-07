Провести матч за Суперкубок на обновленной динамовской арене, которая теперь носит имя Льва Яшина, было понятным, хоть и несколько рискованным шагом. Несмотря на то что первая официальная игра после реконструкции состоялась здесь еще в мае (в 30-м туре Премьер-лиги "Динамо" сыграло вничью с тульским "Арсеналом" - 3:3), стадион, по сути, продолжает жить в тестовом режиме. И субботний матч за первый трофей в сезоне стал очередной проверкой в боевых условиях. "Будьте снисходительны. Это же первая игра", - просил сотрудник безопасности, когда на одном из проходов вдруг образовался затор. А когда я ему напомнил, что не первая, мой собеседник иронично ухмыльнулся: "Динамо" не считается".

Одним словом, к стадиону пока что все привыкают. И болельщики, и футболисты, и журналисты, и даже арены стадиона: к примеру, подсказать верную дорогу получалось далеко не у всех стюардов. Но это дело наживное. При том, что сам стадион насколько грандиозен снаружи, настолько же уютен внутри. Так что обжить болельщикам будет его легко, особенно если трибуны будут регулярно заполняться, как это было на матче за Суперкубок.

Встреча чемпионов страны двух последних лет собрала на стадионе Льва Яшина аншлаг. И футболисты не подвели. В этом матче уместилось многое: драматичный сюжет, дубли в исполнении зенитовца Сердара Азмуна и "железнодорожника" Алексея Миранчука. Причем второй, чьи голы и принесли "Локо" победу, уложился в три минуты. А главное, был зрелищный, качественный футбол. Хотя главный тренер "Зенита" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции с последним тезисом не согласился.

- Не могу сказать, что обе команды выглядели прилично, - признался рулевой питерцев. - Были большие разрыва в переходах. Игроки все находились в разном состоянии. Но моментов было много, болельщикам наверняка понравилось. Сложная игра, первая официальная, поэтому много ошибались. Когда пропускаешь три мяча, сложно рассчитывать на победу. Проблемы есть, будем разбираться. Проигрывать всегда неприятно. А "Локомотив" поздравляем с победой. Это был хороший матч, чтобы убедиться в тех моментах, которые нам не нравятся, и работать над этим.

Попутно, Семак развеял миф о том, что для команд Суперкубок - трофей несерьезный, а матчи носят полутоварищеский характер. Давно не приходилось слышать, чтобы всегда тактичный Сергей Богданович позволял себе на публике нелестные высказывания в отношении судей. А тут наставник "Зенита" сдерживать себя не стал.

- Вопросы к судейству были. Две желтые карточки показали Оздоеву, когда он играл в мяч. Фолы не свистели, пенальти не ставили. Ждем VAR. Судьям тоже непросто. Но вопросов было достаточно много сегодня.

"Железнодорожники" настроились на субботнюю игру тоже по максимуму. Все-таки в последний раз "Локо" завоевывал Суперкубок в далеком 2005 году. Последующие четыре попытки взять титул были неудачными. Причем "красно-зеленые" останавливались в шаге от трофея предыдущие два года подряд. И вот наконец проклятие снято. Может, поэтому игроки "Локомотива" отметили успех так душевно.

Юрий Семин выиграл уже 12-й титул в российской истории. По этому показателю он обошел Романцева и Газзаева, у которых по 11 трофеев

К победному раскладу в клубе готовились. Сразу после финального свистка все футболисты переоделись в специальные футболки, на которых не было фамилий, а только имена с приставкой супер: "СуперБоря", "СуперФедя", "СуперБрайан". Алексей и Антон Миранчуки превратились в "Супербратьев".

Празднование началось уже на поле. Заполучив Суперкубок, игроки во главе с наставником Юрием Семиным отправились к фанатскому сектору, который, кстати, начало матча почему-то провел в тишине. "9 июля будет с ними встреча. Послушаем какие-то претензии. Это надо делать", - сказал позже Юрий Павлович на пресс-конференции.

Впрочем, в стороне от празднования болельщики не остались, проскандировав вместе с игроками несколько "зарядов". Причем в роли заводилы попробовал себя автор одного из забитых мячей Федор Смолов, заполучивший в свои руки мегафон.

Затем торжества переместились в раздевалку. Желающих войти внутрь было так много, что у входа образовался затор, в который попали... футболисты "Зенита", покидавшие стадион через тот же коридор. Они на автомате поворачивали голову в сторону приоткрытой двери и тут же старались прибавить шагу.

В раздевалке между тем уже вовсю гремела музыка. И не какая-нибудь, а знаменитые песни военных лет "День Победы", "Смуглянка", "Десятый наш десантный батальон". Потрясающе, что самым молодым в этот момент в раздевалке был 72-летний Юрий Семин. Он и подпевал, энергично размахивая кулаком, и пританцовывал, а потом взял Суперкубок, наполненный до краев шампанским, и, сделав несколько глотков, начал потчевать игристым своих подопечных.

Можно посмеиваться, когда Палыч с ошибками произносит фамилии игроков "Локомотива", или не может с первой попытки отличить Алексея Миранчука от Антона, но все это кажется таким незначительным, когда заходит речь о необычайной внутренней раскованности и свободе, которая позволяет Семину наслаждаться жизнью и не бояться быть самим собой. Не бояться спорить с клубным руководством. Не бояться вести диалог с болельщиками, причем не только со своими. После игры рулевой "Локо" специально подошел поаплодировать фанатскому сектору "Зенита". Не всякому тренеру хватило бы уверенности и харизмы для подобного жеста. А у Семина все это есть. И, конечно, никого не удивило, что питерские фаны ответили ему уважительными аплодисментами.

А главное, что при этом Палыч не перестает давать результат. После его возвращения в клуб, "железнодорожники" выиграли уже четыре трофея за три года. На данный момент по эффективности Семин в Премьер-лиге просто не знает себе равных. Да и в более широком масштабе Юрий Павлович железно застолбил за собой место в футбольном пантеоне. Нынешний Суперкубок стал для специалиста уже 12-м трофеем по счету в российской истории. По этому показателю наставник "Локомотива" обошел двух других титанов отечественного тренерского цеха, Олега Романцева и Валерия Газзаева, у которых по 11 титулов. При этом не похоже, что Палычу надоело побеждать.

Статистика

"Локомотив" - "Зенит" - 3:2.

Голы: Смолов, 6; Алексей Миранчук, 78, 81 - Азмун, 45+2, 52.