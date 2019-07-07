Новости

В Роскачестве рассказали, каким должен быть зерновой хлеб 00:00
В Мексику не пустили еще 14 россиян 07.07.2019
Самолеты РФ и Грузии выполняют последние рейсы между двумя странами 07.07.2019
В Турции произошел взрыв на азотном заводе 07.07.2019
Футболистки из США стали чемпионками мира 07.07.2019
В Брестской области в результате ДТП погибли пять человек 07.07.2019
Глава ПАСЕ рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Россией 07.07.2019
Экзитпол: Партия "Новая демократия" выиграла досрочные выборы в Греции 07.07.2019
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка "Мулан" от Disney 07.07.2019
Григорий Лепс запишет песню со Стивеном Сигалом 07.07.2019
Kenzo объявили имя нового креативного директора 07.07.2019
Skoda Yeti за 500 тысяч рублей: выбираем самую беспроблемную версию 07.07.2019
В Южной Корее арестовали россиянина за употребление наркотиков и дебош 07.07.2019
Нового худрука театра Волкова представят в августе 07.07.2019
Корейская актриса может оказаться в тюрьме за покушение на моллюсков 07.07.2019
Курган Дружбы стал местом памяти героизму и мужеству борцов с фашизмом 07.07.2019
Кузнецова рассказала о "тяжелом решении" для избитой ингушской девочки 07.07.2019
Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу 07.07.2019
Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу 07.07.2019
На Кубани арестовали капитана перевернувшегося катера 07.07.2019
Власти пообещали восстановить подачу горячей воды в Красногорске 07.07.2019
Стиви Уандеру сделают операцию по пересадке почки 07.07.2019
В ремейке "Маски" героя Джима Керри сыграет женщина 07.07.2019
В Эдинбурге вручили дипломы девушкам-врачам с опозданием в 150 лет 07.07.2019
Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения 07.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Когда в Москву вернется летняя жара
Когда в Москву вернется летняя жара
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
07.07.2019 22:31
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Трофей от Палыча

"Локомотив" завоевал уже четвертый титул после возвращения в клуб Юрия Семина
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(7904)
Российский сезон эффектно вернулся после летних каникул. В матче за Суперкубок, открывавшем сезон 2019/20, обладатель Кубка страны "Локомотив" и действующий чемпион питерский "Зенит" устроили шоу с пятью забитыми мячами, в котором чуть лучше оказались "железнодорожники" - 3:2.

Провести матч за Суперкубок на обновленной динамовской арене, которая теперь носит имя Льва Яшина, было понятным, хоть и несколько рискованным шагом. Несмотря на то что первая официальная игра после реконструкции состоялась здесь еще в мае (в 30-м туре Премьер-лиги "Динамо" сыграло вничью с тульским "Арсеналом" - 3:3), стадион, по сути, продолжает жить в тестовом режиме. И субботний матч за первый трофей в сезоне стал очередной проверкой в боевых условиях. "Будьте снисходительны. Это же первая игра", - просил сотрудник безопасности, когда на одном из проходов вдруг образовался затор. А когда я ему напомнил, что не первая, мой собеседник иронично ухмыльнулся: "Динамо" не считается".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Видео: "Локомотив" отпраздновал свой третий Суперкубок

Одним словом, к стадиону пока что все привыкают. И болельщики, и футболисты, и журналисты, и даже арены стадиона: к примеру, подсказать верную дорогу получалось далеко не у всех стюардов. Но это дело наживное. При том, что сам стадион насколько грандиозен снаружи, настолько же уютен внутри. Так что обжить болельщикам будет его легко, особенно если трибуны будут регулярно заполняться, как это было на матче за Суперкубок.

Встреча чемпионов страны двух последних лет собрала на стадионе Льва Яшина аншлаг. И футболисты не подвели. В этом матче уместилось многое: драматичный сюжет, дубли в исполнении зенитовца Сердара Азмуна и "железнодорожника" Алексея Миранчука. Причем второй, чьи голы и принесли "Локо" победу, уложился в три минуты. А главное, был зрелищный, качественный футбол. Хотя главный тренер "Зенита" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции с последним тезисом не согласился.

- Не могу сказать, что обе команды выглядели прилично, - признался рулевой питерцев. - Были большие разрыва в переходах. Игроки все находились в разном состоянии. Но моментов было много, болельщикам наверняка понравилось. Сложная игра, первая официальная, поэтому много ошибались. Когда пропускаешь три мяча, сложно рассчитывать на победу. Проблемы есть, будем разбираться. Проигрывать всегда неприятно. А "Локомотив" поздравляем с победой. Это был хороший матч, чтобы убедиться в тех моментах, которые нам не нравятся, и работать над этим.

Попутно, Семак развеял миф о том, что для команд Суперкубок - трофей несерьезный, а матчи носят полутоварищеский характер. Давно не приходилось слышать, чтобы всегда тактичный Сергей Богданович позволял себе на публике нелестные высказывания в отношении судей. А тут наставник "Зенита" сдерживать себя не стал.

- Вопросы к судейству были. Две желтые карточки показали Оздоеву, когда он играл в мяч. Фолы не свистели, пенальти не ставили. Ждем VAR. Судьям тоже непросто. Но вопросов было достаточно много сегодня.

"Железнодорожники" настроились на субботнюю игру тоже по максимуму. Все-таки в последний раз "Локо" завоевывал Суперкубок в далеком 2005 году. Последующие четыре попытки взять титул были неудачными. Причем "красно-зеленые" останавливались в шаге от трофея предыдущие два года подряд. И вот наконец проклятие снято. Может, поэтому игроки "Локомотива" отметили успех так душевно.

Юрий Семин выиграл уже 12-й титул в российской истории. По этому показателю он обошел Романцева и Газзаева, у которых по 11 трофеев

К победному раскладу в клубе готовились. Сразу после финального свистка все футболисты переоделись в специальные футболки, на которых не было фамилий, а только имена с приставкой супер: "СуперБоря", "СуперФедя", "СуперБрайан". Алексей и Антон Миранчуки превратились в "Супербратьев".

Празднование началось уже на поле. Заполучив Суперкубок, игроки во главе с наставником Юрием Семиным отправились к фанатскому сектору, который, кстати, начало матча почему-то провел в тишине. "9 июля будет с ними встреча. Послушаем какие-то претензии. Это надо делать", - сказал позже Юрий Павлович на пресс-конференции.

Впрочем, в стороне от празднования болельщики не остались, проскандировав вместе с игроками несколько "зарядов". Причем в роли заводилы попробовал себя автор одного из забитых мячей Федор Смолов, заполучивший в свои руки мегафон.

Фото: AP Photo/Paul White
"Зенит" приобрел друга Халка

Затем торжества переместились в раздевалку. Желающих войти внутрь было так много, что у входа образовался затор, в который попали... футболисты "Зенита", покидавшие стадион через тот же коридор. Они на автомате поворачивали голову в сторону приоткрытой двери и тут же старались прибавить шагу.

В раздевалке между тем уже вовсю гремела музыка. И не какая-нибудь, а знаменитые песни военных лет "День Победы", "Смуглянка", "Десятый наш десантный батальон". Потрясающе, что самым молодым в этот момент в раздевалке был 72-летний Юрий Семин. Он и подпевал, энергично размахивая кулаком, и пританцовывал, а потом взял Суперкубок, наполненный до краев шампанским, и, сделав несколько глотков, начал потчевать игристым своих подопечных.

Можно посмеиваться, когда Палыч с ошибками произносит фамилии игроков "Локомотива", или не может с первой попытки отличить Алексея Миранчука от Антона, но все это кажется таким незначительным, когда заходит речь о необычайной внутренней раскованности и свободе, которая позволяет Семину наслаждаться жизнью и не бояться быть самим собой. Не бояться спорить с клубным руководством. Не бояться вести диалог с болельщиками, причем не только со своими. После игры рулевой "Локо" специально подошел поаплодировать фанатскому сектору "Зенита". Не всякому тренеру хватило бы уверенности и харизмы для подобного жеста. А у Семина все это есть. И, конечно, никого не удивило, что питерские фаны ответили ему уважительными аплодисментами.

А главное, что при этом Палыч не перестает давать результат. После его возвращения в клуб, "железнодорожники" выиграли уже четыре трофея за три года. На данный момент по эффективности Семин в Премьер-лиге просто не знает себе равных. Да и в более широком масштабе Юрий Павлович железно застолбил за собой место в футбольном пантеоне. Нынешний Суперкубок стал для специалиста уже 12-м трофеем по счету в российской истории. По этому показателю наставник "Локомотива" обошел двух других титанов отечественного тренерского цеха, Олега Романцева и Валерия Газзаева, у которых по 11 титулов. При этом не похоже, что Палычу надоело побеждать.

Статистика

"Локомотив" - "Зенит" - 3:2.

Голы: Смолов, 6; Алексей Миранчук, 78, 81 - Азмун, 45+2, 52.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы самые дорогие продукты в 2018 году
На Кубани арестовали капитана перевернувшегося катера
Российские телеведущие прокомментировали странное видео с Зеленским
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе
Мутко потребовал уволить главу района, спасавшего в паводок свой коттедж