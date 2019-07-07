Эстафетные поезда привезли в бамовскую столицу первостроителей и почетных гостей с Западного и Восточного участков магистрали. Настроение у ветеранов приподнятое - дорога их молодости оживает после миллиардов финансовых вливаний.

Впервые приезжая на БАМ, ожидаешь увидеть громадье "стройки века" - так называли магистраль в ХХ столетии и плоды недавних инвестиций. Однако картин, поражающих воображение, нет.

БАМ - он скромный, улыбаются железнодорожники. Эта дорога, как поется в песне, "не очень широкая, но все же не узкая". Однопутная по большей части. И до сих пор не электрифицированная, если говорить о Восточном участке. Но разве это умаляет подвиг людей, строивших ее в невероятно сложных условиях?

В юбилейном составе, который мчался в Тынду из Хабаровска, оказалось много первостроителей, ветеранов-железнодорожников. Среди них Валерий Владимирович Криворотый. Он прибыл на БАМ осенью 1974 года.

- Кругом тайга. Одна часть нашего батальона прокладывала автомобильную дорогу, другая возводила палаточный городок, столовую, электростанцию. Помню, моему подразделению поручили построить линию электропередачи до временного поселка. К 7 ноября свет должен был появиться в домах. В первый день мы установили семь опор, во второй - десять, в третий - 17! Так упорно работали, что выполнили задание досрочно. В день рождения комсомола, который отмечали 29 октября, электроэнергия пришла в Февральск. Мы построили в поселке жилье и школу, которая 1 сентября 1977 года впервые приняла учеников, - рассказывает бамовец.

Дальнейшая его судьба схожа с судьбами многих солдат-железнодорожников. После демобилизации они остались на стройке века. Криворотый дал себе зарок: "С БАМа уеду только по БАМу". Он прошел путь от электромонтера до главного инженера службы электрификации. Сегодня на магистрали работают дети ветерана.

Николай Ефимович Зеленько дослуживал на БАМе срочную. Солдат-железнодорожник был машинистом. Демобилизовавшись, остался на магистрали - принимал с заводов тепловозы, водил их по БАМу. Уезжать из любимой Алонки не собирается! А если в Хабаровск позовет сын, который, кстати, работает заместителем начальника Дальневосточной железной дороги?

"Работы прибавилось, часто уходим в рейсы. Порой помощника своего чаще вижу, нежели жену", - усмехнулся машинист тепловоза Иван Корецкий

- Не позовет, потому что знает - не поеду, - смеется ветеран. - Нравится мне здесь! Отличная охота, рыбалка. Да и климат стал мягче после строительства Бурейского водохранилища. А еще - магистраль наша на подъеме, уже никто не сомневается в ее будущем.

Движение по БАМу напоминает азбуку Морзе. В точках эстафетный поезд стоит, пропускает другие составы, а там, где тире, - несется по перегонам.

"Быстро идем, - сказал один из ветеранов-бамовцев, глядя в окно, и заключил: - Значит, путь в хорошем техническом состоянии".

В этом году завершится первый этап программы модернизации Восточного полигона БАМа, на которую выделено 560 миллиардов рублей. Из них свыше 310 миллиардов - средства компании РЖД.

- Инвестиции идут на увеличение пропускных возможностей магистрали: строительство разъездов, двухпутных участков, - говорит первый замначальника ДВЖД Геннадий Нестерук. - Крупные средства вкладываются в подвижной состав. Мы завершили программу перевода тепловозов на современные, экономичные дизели - весь грузовой парк перешел на них. Кроме того, получаем новую технику.

Сегодня по БАМу проходит около четверти объема грузоперевозок Дальневосточной железной дороге, которая по этому показателю остается третьей в стране. "Работы прибавилось, часто уходим в рейсы. Порой помощника своего чаще вижу, нежели жену", - усмехнулся машинист тепловоза Иван Корецкий, который вел наш эстафетный поезд со станции Постышево. Больше 10 лет Корецкий работает на дороге. Вспоминает - когда пришел в депо, было пять бригад. Сейчас - 30. Кстати, средняя зарплата на БАМе в этом году - 84,2 тысячи рублей.

Жизнь бамовских поселков практически полностью связана с железной дорогой. Она основной работодатель. Есть надежда, что с подъемом БАМа отток населения сократится. На станциях множество дошколят и подростков. Те, кто уезжает на учебу, домой не возвращаются.

Уж не знаю почему, но в поездке мне попадались только оптимисты. Они смеялись в ответ на вопросы об отъезде на большую землю и неохотно говорили о трудностях. Впрочем, население БАМа все еще уменьшается, ну а проблемы местных жителей давно известны - это высокие тарифы на коммуналку, недоступность квалифицированной медпомощи, плохие дороги. "Не сказала бы, что у нас цены на продукты сильно выше, чем в Хабаровске. Да сами посмотрите, - махнула рукой продавец магазина в Новом Ургале. - А вот с коммуналкой беда - за свою "трешку" я плачу по 15 тысяч, хотя стоят счетчики". Нереальный ценник объясняют тем, что в бамовских поселках много котельных, которые строили на перспективу. Их содержание затратно для маленьких населенных пунктов. Выход - ставить модульные экономичные котельные. Такая программа действует.

В этом году завершится первый этап программы модернизации Восточного полигона БАМа, на которую выделено 560 миллиардов рублей

Проблемы доступности медпомощи обсуждали с главой Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексеем Масловым: "Сегодня на станциях любой железной дороги вам пожалуются на медицину. БАМ не исключение. Что делается, чтобы улучшить ситуацию? Хабаровский край вступил в программу "150 ФАПов". Семь из них будут в нашем районе. Бамовские поселки были рассчитаны на 25-50 тысяч населения, а живет в них сегодня 150 - 200 человек. Разумно ли там держать больницу? Чтобы привлечь медиков, мы ищем возможность материального стимулирования для медиков".

Сегодня уже никто не задается вопросом: что же такое БАМ - дорога в будущее или большая ошибка?

Строители БАМа на аэродроме поселка Звездный, Иркутская область. 1974 год. Фото: ТАСС/ Архив

Президент

К 2025 году БАМ и Транссиб ожидает масштабная модернизация, заявил президент Владимир Путин в специальном видеообращении по случаю 45-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Их пропускная способность должна превысить 200 миллионов тонн грузов в год. "Уверен, нынешнее поколение железнодорожников, строителей, рабочих, инженеров справится с этими задачами, достойно продолжит дело, начатое первопроходцами БАМа", - сказал глава государства.

"БАМ действительно стал всенародным проектом", - подчеркнул президент. За всю историю строительства в нем принимали участие около двух миллионов человек. Путин поблагодарил их всех за создание надежного транзитного маршрута, связывающего сегодня Евразийский континент.