Башкирской кассирше грозит тюремный срок

Предыстория такова: 36-летняя старшая кассир отделения Россельхозбанка в Салавате, отпросилась с работы пораньше и покинула офис. С большой сумкой. А потом банкиры обнаружили пропажу более 20 миллионов рублей. Естественно, сразу заподозрили кассиршу. На дом к ней выехали сотрудники полиции, однако ни ее, ни мужа с детьми там уже не было. Не оказалось и машины. Луизу Хайруллину и членов ее семьи тут же объявили в федеральный розыск. В отношении подозреваемой завели уголовное дело. Через некоторое время в гараже отца кассирши обнаружили пропавший автомобиль. В салоне авто были найдены постельные принадлежности, что позволило сделать вывод: семья планировала скрыться.

Вскоре выяснилось, что Луиза Хайруллина обосновалась в столице Татарстана. Денег при ней не обнаружили. "Было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в Казани. Она была задержана на съемной квартире", - говорится в комментарии официального представителя МВД России Ирины Волк. В случае доказательства вины Хайруллиной грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.