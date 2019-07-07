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Рубрика: Происшествия
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Десять за двадцать

Башкирской кассирше грозит тюремный срок
Текст: Ольга Горюнова (Уфа) , Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(7904)
Около месяца понадобилось полицейским Башкирии и сотрудникам ФСБ России для того, чтобы найти 36-летнюю кассиршу Луизу Хайруллину из Салавата, похитившую из банка более 20 миллионов рублей. Ее задержали на съемной квартире в Казани.
Фото: МВД РФ
Опубликовано видео задержания кассирши банка, укравшей 20 млн рублей

Предыстория такова: 36-летняя старшая кассир отделения Россельхозбанка в Салавате, отпросилась с работы пораньше и покинула офис. С большой сумкой. А потом банкиры обнаружили пропажу более 20 миллионов рублей. Естественно, сразу заподозрили кассиршу. На дом к ней выехали сотрудники полиции, однако ни ее, ни мужа с детьми там уже не было. Не оказалось и машины. Луизу Хайруллину и членов ее семьи тут же объявили в федеральный розыск. В отношении подозреваемой завели уголовное дело. Через некоторое время в гараже отца кассирши обнаружили пропавший автомобиль. В салоне авто были найдены постельные принадлежности, что позволило сделать вывод: семья планировала скрыться.

Вскоре выяснилось, что Луиза Хайруллина обосновалась в столице Татарстана. Денег при ней не обнаружили. "Было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в Казани. Она была задержана на съемной квартире", - говорится в комментарии официального представителя МВД России Ирины Волк. В случае доказательства вины Хайруллиной грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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