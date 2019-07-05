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05.07.2019 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стало известно, как нашли кассиршу, укравшую 20 млн рублей из банка

Текст: Ольга Горюнова (Уфа)

Отец кассирши из Салавата, которая 27 мая похитила из банка, где работала, более 20 миллионов рублей, опроверг слухи о том, кто выдал его дочь полиции. В частности, некоторые сайты, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщили, что похитительницу миллионов обнаружили благодаря телефонному разговору ее дочки с дедушкой. Якобы по звонку оперативники смогли отследить местонахождение семьи.

Фото: МВД РФ
Опубликовано видео задержания кассирши банка, укравшей 20 млн рублей

Как сообщает издание KP.Ru, отец кассирши Рамиль Мулахметов утверждает, что последний раз слышал внучек только 25 мая.

"В последний раз мы встречались с ними 19 мая, а разговаривали по телефону 24 или 25 мая. Мы никак не могли с ними потом разговаривать, это все выдумки", - цитирует издание Мулахметова.

В полиции еще в конце июня выяснили, где скрывается похитительница. Однако правоохранители несколько дней выслеживали семью беглецов, чтобы не спугнуть их, а также согласовывали операцию с казанскими коллегами.

Напомним, кассир салаватского отделения "Россельхозбанка" пропала вечером 27 мая, вынеся из банка более 20 миллионов рублей. Вместе с нею исчезли муж и две несовершеннолетние дочери. На похитительницу завели уголовное дело. Вчера женщину задержали на съемной квартире в Казани. Похищенных денег при ней не обнаружено, их местонахождение еще не установлено.

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