Стало известно, как нашли кассиршу, укравшую 20 млн рублей из банка

Отец кассирши из Салавата, которая 27 мая похитила из банка, где работала, более 20 миллионов рублей, опроверг слухи о том, кто выдал его дочь полиции. В частности, некоторые сайты, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщили, что похитительницу миллионов обнаружили благодаря телефонному разговору ее дочки с дедушкой. Якобы по звонку оперативники смогли отследить местонахождение семьи.

Как сообщает издание KP.Ru, отец кассирши Рамиль Мулахметов утверждает, что последний раз слышал внучек только 25 мая.

"В последний раз мы встречались с ними 19 мая, а разговаривали по телефону 24 или 25 мая. Мы никак не могли с ними потом разговаривать, это все выдумки", - цитирует издание Мулахметова.

В полиции еще в конце июня выяснили, где скрывается похитительница. Однако правоохранители несколько дней выслеживали семью беглецов, чтобы не спугнуть их, а также согласовывали операцию с казанскими коллегами.

Напомним, кассир салаватского отделения "Россельхозбанка" пропала вечером 27 мая, вынеся из банка более 20 миллионов рублей. Вместе с нею исчезли муж и две несовершеннолетние дочери. На похитительницу завели уголовное дело. Вчера женщину задержали на съемной квартире в Казани. Похищенных денег при ней не обнаружено, их местонахождение еще не установлено.