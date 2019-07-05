В Казани поймали сбежавшую с миллионами кассиршу банка из Салавата

Кассир банка из Салавата, которая подозревается в похищении более чем 20 млн рублей, задержана в Казани. Сотрудники правоохранительных органов уже проводят с ней следственные действия, сообщает официальный сайт МВД России.

Женщину 1983 года рождения стали искать после того, как 27 июня из кассы одного из банков в башкирском городе Салавате пропала крупная сумма денег. Полицейские заподозрили в хищении кассира, но найти ее по месту жительства не смогли. Выяснилось, что она скрылась с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. В ее отношении было возбуждено уголовное дело. Суд заочно арестовал подозреваемую, а 4 июля она была найдена в Казани в одной из съемных квартир.

"Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.