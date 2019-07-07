Мутко потребовал уволить главу района, спасавшего в паводок свой коттедж

Вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от должности руководителя Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера, причиной стало использование иркутским чиновником техники в личных целях во время наводнения.

Информация об этом ранее появилась в соцсетях. Там было размещено видео, как коммунальщики устраняют последствия паводка на территории коттеджа в Нижнеудинске. В пояснениях к видео говорится, что это дом главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, работы там ведутся в первоочередном порядке. Этой информацией уже заинтересовались прокуратура и следственный комитет Иркутской области.

- Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко поручил организовать проверку достоверности опубликованной информации, в ходе которой подтвердился факт использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях. В связи с этим Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от исполнения обязанностей, - сообщили в пресс-службе вице-премьера.