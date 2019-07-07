Новости

Для пострадавших от наводнения в Тулуне открыли бесплатную баню 11:23
Конюхов отправится на Камчатку на экспериментальном самолете 11:14
На Урале возбудили уголовное дело после взрыва бензовоза 11:05
ПБК "Локомотив-Кубань" объявил о первом новичке команды 10:55
В Крыму нашли фальшь в антироссийской резолюции ОБСЕ 10:44
В Иркутскую область вертолетом отправили вакцину от гепатита А 10:17
Как обслуживать автомобильный кондиционер 09:25
Интернет-пользователей встревожило странное поведение Зеленского 09:00
Не менее 12 человек погибли при теракте в афганском городе Газни 08:53
Палестинец использовал автомобиль для атаки на военных Израиля 08:35
В Якутии и на Колыме за 5 лет модернизируют 16 аэропортов 08:32
В России возродили легендарный грузовик 08:00
Власти Приморья попросили правительство РФ помочь обманутым дольщикам 07:54
Семь человек стали жертвами ДТП в США 07:44
Мэр Сыктывкара ушел в отставку 07:26
Много ли на самом деле премиума в компактном кроссовере Lexus UX 07:25
Врач рассказал, что на самом деле нужно делать при солнечном ожоге 07:15
Украинский военный расстрелял националистов "Азова" 06:33
Британский посол назвал администрацию Трампа беспомощной 05:49
В Бразилии на 89 году жизни скончался отец босса-новы 05:31
Спецслужбы Турции изъяли 18 граммов радиоактивного вещества 04:40
СМИ: США и КНДР проведут переговоры в Швеции 03:55
Судно с мигрантами зашло в порт Италии вопреки запрету властей 03:34
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале 02:49
Умер "отец босса-новы" Жуан Жилберту 02:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
07.07.2019 10:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Иркутскую область вертолетом отправили вакцину от гепатита А

Текст: Надежда Столярчук

Вертолет с дополнительной партией вакцины от гепатита А вылетел в пострадавшие от паводка территории Иркутской области, сообщили в правительстве региона.

Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 22

На борту пять тысяч доз, их доставят в Тулунский, Нижнеудинский и Тайшетский районы.

По словам заместителя министра здравоохранения Иркутской области Елены Голенецкой, в ближайшие дни ожидается прибытие из Росрезерва дополнительных доз вакцины от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

Между тем, по данным медиков, в пострадавших от наводнения территориях уже привито 30949 человек от гепатита А, в том числе 8458 детей, 515 человек получили прививки от тифа (вакцинация необходима была в основном для работников коммунальной сферы), 2100 - от дизентерии. Кроме того, 7500 человек прошли профилактическое лечение бактериофагами.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Иркутскую область вертолетом отправили вакцину от гепатита А
Иран объявил о повышении уровня обогащения урана
В Совфеде прокомментировали поставки американской нефти на Украину
Интернет-пользователей встревожило странное поведение Зеленского
Украинский военный расстрелял националистов "Азова"