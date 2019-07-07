В Иркутскую область вертолетом отправили вакцину от гепатита А

Вертолет с дополнительной партией вакцины от гепатита А вылетел в пострадавшие от паводка территории Иркутской области, сообщили в правительстве региона.

На борту пять тысяч доз, их доставят в Тулунский, Нижнеудинский и Тайшетский районы.

По словам заместителя министра здравоохранения Иркутской области Елены Голенецкой, в ближайшие дни ожидается прибытие из Росрезерва дополнительных доз вакцины от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

Между тем, по данным медиков, в пострадавших от наводнения территориях уже привито 30949 человек от гепатита А, в том числе 8458 детей, 515 человек получили прививки от тифа (вакцинация необходима была в основном для работников коммунальной сферы), 2100 - от дизентерии. Кроме того, 7500 человек прошли профилактическое лечение бактериофагами.